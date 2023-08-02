شاهد| بدء عملية غسل الكعبة المشرفة

أعلنت رئاسة شؤون الحرمين، اليوم الأربعاء، عن فتح باب الكعبة المشرفة استعداداً لغسلها.

وانطلقت مراسم غسل الكعبة المشرفة برفع ستارة باب الكعبة المشرفة؛ استعدادًا للمرحلة الرئيسية لغسل الكعبة المشرفة، وفق أحدث وأرقى منظومة معيارية وخدمية لأهم حدث عالمي.

ووثق مقطع فيديو نشرته قناة "الإخبارية" السعودية، لحظة دخول أعضاء السلك الدبلوماسي إلى الكعبة المشرفة للمشاركة في غسيل الكعبة مع نائب أمير مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان والذي يقوم بذلك نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

الجدير بالذكر، أن مراسم غسل الكعبة تبدأ أولًا بكنس أرضيّة الكعبة المشرفة من الغبار والأتربة قبل الغسل، ثم تجلب الأواني النحاسية التي مزجت فيها 10 لترات من ماء زمزم بطيب الورد الفواح والدهن المعتّق والعود الفاخر وتبلل بها قِطَع قماشيّة لتبدأ عملية مسح جدار الكعبة المشرفة من الداخل، ثم تغسل الأعمدة الثلاث داخل الكعبة وكذلك الأرضيات، عقب ذلك يتم تجفيفها بقطع قماشية ذات مسّكات خشبية، وأخيرًا يتم تطييب الجدران بأحدث الأدوات لتغطّى كامل مساحة الكعبة المشرفة.

