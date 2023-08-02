الأكثر غزارة في 140 عامًا | الأمطار تضرب بكين .. تفاصيل

أعلنت خدمة الأرصاد الصينية، اليوم الأربعاء، أن العاصمة بكين شهدت مؤخرًا تساقطات للأمطار هي الأكثر غزارة في 140 عامًا.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قالت خدمة الأرصاد الجوية في بكين إنه تم تسجيل أقصى كمية لهطول الأمطار في العاصمة الصينية بكين بين الساعة 8 مساءً يوم السبت والساعة 7 من صباح الأربعاء، حيث يعد أعلى مستوى للتساقطات منذ 140 عامًا.

وأوضح أن الحد الأقصى لهطول الأمطار بلغ 744.8 ملم خلال هذه الفترة.

ونتيجة لاستمرار هطول الأمطار، تجاوز منسوب المياه في 16 نهرا في حوض نهر هايخه مستويات التحذير.

ومن المتوقع الآن أن تشهد المنطقة أمطارًا خفيفة إلى معتدلة، مع تعرض بعض الأجزاء لأمطار غزيرة في الـ 24 ساعة القادمة.