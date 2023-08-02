حصلا على «صفر» في الثانوية العامة.. طالبان بالشرقية يستغيثان: مستقبلنا بيضيع |تفاصيل

بعد تعب وسهر سنوات مُتواصلة من أجل الوصول إلى حلمهما للالتحاق بإحدي الكليات المرموقة ورفع رأس أسرهما عاليًا، وبعد عناء ومجهود من الاستذكار في الثانوية العامة، وعقب انتظار النتيجة فوجئ طالبان من محافظة الشرقية بحصولهما على مجموع درجات «صفر» في نتيجة الثانوية العامة لتحط عليهما كارثة لم يكن أحد يتوقعها ويصبح مستقبلهما علي أدراج الرياح..

هكذا وصف كل من الطالب "خالد محمد عبدالعال محمد ، وسامح صلاح جمعة علي، المُقيدين بمدرسة الصوفية الثانوية التابعة لإدارة أولاد صقر التعليمية بمحافظة الشرقية تفاصيل حصولهما علي صفر في النتيجة..

أكد الطالبان أنهما خلال آدائهما الامتحانات كان معهما أحد طلاب المنازل والذي كان دائم إاتعال المشاكل معهما من أجل أن يحصل منهما علي إجابات الامتحان أو بمعني أدق أن يقوما بتغشيشه.. مُضيفان أنهما في البداية ومن أجل أن تمر الامتحانات علي خير رضخا لمطالبه رغم قيامهما أكثر من مرة بإخبار المُراقبين ورئيس اللجان ولكن دون جدوى.

واستكمل الطالبان والمشهوران بأصحاب “صفر الثانوية العامة” أن هذا الطالب قام بمحاولة الحصول علي ورقة إجابة إحدى الطالبات بالقوة من أجل الغش ومع محاولتنا منع ذلك قام بالتعدي بالضرب علي أحدنا ليحضر رئيس اللجنة وتم احتواء الأمر ولكن بعد ذلك قام المسئولون عن اللجنة بتحرير محضر وأخبرونا فيه بضرورة التوقيع على هذا المحضر وعندما امتنعنا أخبرونا أنه لا ضرر من ذلك ولكنه كشيء روتيني ولحفظ حقوقنا ولن يقع علينا أي ضرر.

وأشار الطالبان إلى أنهما فوجئا بحجب نتيجتهما وحصولهما على صفر في النتيجة وهذا الشيء سوف يدمر مستقبلهما ويضيع عليهما مجهود سنوات طوال، مُناشدين الأجهزة المعنية ووزير التربية والتعليم بالنظر إليهما بعين الرأفة والرحمة، خاصة أنهما ليسا في واقعة غش أو تم تحرير محضر غش لهما.

واختتم الطالبان أنهما من المقرّر التوجّه إلى وزارة التربية والتعليم لعمل التماس وتظلم على نتيجتهما ومطالبتهما بإتاحتها أمامهما من أجل الحفاظ علي مستقبلهما ورحمة ورأفة بأسرهما التي سوف تتضرّر من ذلك.