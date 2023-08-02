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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مغربي وإفريقي.. شوبير يكشف عن بدائل سوزا في الأهلي بعد تعطل الصفقة

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن آخر مستجدات تعاقد الأهلي مع مهاجم جديد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالي، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وقال شوبير عبر برنامجه الصباحي على إذاعة أون سبورت إف إم: سوزا ما زال  في الصورة، مع إصرار كولر على التعاقد معه، الأهلي أنهى كافة الإجراءات واللاعب وافق، ولكن الأزمة أن النادي الكوري يرفض التفريط في خدماته.

وتابع: ما يعطل صفقة المهاجم الأجنبي هو أن الخيار الأول لـ كولر هو سوزا، ولكن في حال عدم إتمام الصفقة، هناك مرشحين آخرين، أحدهما مغربي والآخر أفريقي.

ويسعى الأهلي لتدعيم خط هجومه في الموسم الجديد برأس حربة أجنبي، من أجل مواصلة المنافسة على كافة الألقاب سواء على المستوى المحلي أو العالمي.

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