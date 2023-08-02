ضبط 50 شيكارة سماد يوريا مدعم تم تجميعها لتحقيق أرباح غير مشروعة بالبحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة المحاسب مجدي الخضر، مدير المديرية، رقابتها المشددة بجميع مدن ومراكز المحافظة.

وقامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية، بقيادة مفتاح عبد اللطيف، بتنفيذ حملة مكبرة بمركز الدلنجات، أسفرت عن ضبط 50 شيكارة سماد يوريا مدعم خاص بوزارة الزراعة، تم تجميعه لتحقيق أرباح غير مشروعة، و109 عبوات بويات منتيهة الصلاحية.

تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات لمكافحة جميع صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

