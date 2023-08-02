بالأسماء.. حركة تنقلات داخلية بأمن دمياط

أعلن اللواء حسام توفيق مدير أمن دمياط، حركه تنقلات ضباط الشرطه داخل مديرية أمن دمياط.

وجاءت كالتالي، الرائد يوسف البشلاوى رئيسا لمباحث كفر سعد ،الرائد هشام أشرف رئيسا لمكتب المخدرات،المقدم محمد يحيي رئيسا لمباحث التموين .

كما شملت الحركة الرائد أحمد أكرم رئيسا لمباحث قسم أول ،الرائد إسلام فتحى رئيسا لمباحث فارسكور،الرائد محمد حماده رئيسا لمباحث السرو ،الرائد حمزه شوقي رئيسا لمباحث الزرقا ،الرائد محمد سالم رئيسا لمباحث كفر البطيخ،الرائد أحمد ازمل رئيسا لمباحث قسم ثان دمياط.

وجاء ،الرائد أحمد موسي رئيسا لمباحث مركز دمياط ،المقدم محمود كمال رئيسا لمباحث دمياط الجديدة



