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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سحق دمية واشنطن.. جنرال أمريكي يكشف عن كارثة في أوكرانيا

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

قال دوجلاس ماكجريجور، المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية ”البنتاجون”،  إن حرب الولايات المتحدة بالوكالة مع روسيا، حولت أوكرانيا إلى مقبرة.

وحسب صحيفة “أميركان كونسرفاتيف”، قال ماكجريجور: "على الرغم من الحقن غير المسبوق لكل شيء في القوات المسلحة الأوكرانية، سواء بالأسلحة الحديثة والمال والمقاتلين الأجانب والمعلومات الاستخباراتية الرئيسية، فقد تم سحق دمية واشنطن".

وأضاف أن المستشفيات الأوكرانية تكتظ بالناس، وأن جثث القوات المسلحة الأوكرانية تتناثر في ساحة المعركة.

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وتابع: “لقد ارتكبت واشنطن خطأً فادحاً بالاستخفاف بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والاعتقاد بأن روسيا هي محطة وقود بأسلحة نووية".

وأوضح ماكجريجور: “نحن بحاجة للتوصل إلى سلام مع موسكو قبل فوات الأوان”.

الولايات المتحدة روسيا أوكرانيا واشنطن

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