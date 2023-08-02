بـاستثمارات 80 مليون دولار.. "شل" تبدأ التنقيب عن النفط في آبار جديدة بمصر

كشفت وسائل إعلام أن شركة "شل" ستبدأ في حفر آبار جديدة للتنقيب عن النفط في مناطق امتيازها الجديدة في البحر المتوسط ​​بمصر في سبتمبر المقبل باستثمارات تزيد عن 80 مليون دولار لأول بئر.

وقال مسؤول وفق ما نقله "أويل آند غاز ميدل ايست" إن شركة شل أنهت المسح السيزمي لمناطق الامتياز، وهي امتياز شمال شرق العامرية البحري بدلتا النيل وامتيازات شمال سيدي جابر وشمال الفنار.

ويعد هذا جزءًا من خطط شل لتكون مركزًا رئيسيًا للطاقة في المنطقة وسط انقطاع التيار الكهربائي المستمر بسبب نقص إمدادات الغاز اللازمة لتشغيل محطات الطاقة.

كان مجلس الوزراء وافق على ثلاثة عقود نفط وغاز بقيمة 319 مليون دولار، مما يعطي الضوء الأخضر لبرنامج استكشاف وإنتاج سيشهد حفر ما يصل إلى 13 بئراً في البحر المتوسط ​​وخليج السويس.

وذكر موقع "انيرجي كابيتال باور" المتخصص في أخبار النفط والغاز: أنه "تم توقيع أول اتفاقيتين بين الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي وشركة إكسون موبيل مصر المحدودة للطاقة التابعة لشركة إكسون موبيل ومقرها الولايات المتحدة".

وستشهد الاتفاقيات قيام الولايات المتحدة بأنشطة الاستكشاف والإنتاج الرئيسية في كتل القاهرة والمصري، الواقعين في حوض البحر الأبيض المتوسط ​​قبالة سواحل مصر.

ووفقًا لشروط الصفقات، ستدير شركة ExxonMobil كلا الكتلتين بفائدة 100٪.

ووقعت الاتفاقية الثالثة بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بيكو بتروليوم الدولية لخدمات حقول النفط والخدمات البحرية وشركة النفط والغاز الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الأجنبية.

فيما تشمل الصفقة التنقيب عن امتياز Geisum و Twila وتطويره الواقع في خليج السويس. يضم الامتياز حقول شمال Geisum، وجنوب Geisum، وشمال شرق Geisum، وطويلة الغربية، ويحتوي الامتياز على 87 بئراً وست منصات بحرية وخمسة أنابيب إنتاج ومرفق تخزين بري. يبلغ الإنتاج الحالي 4900 برميل يوميًا.