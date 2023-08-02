تحرّك 50 سيارة شرطة | إطلاق نار في مبنى الشيوخ الأمريكي

أفادت بعض المنافذ الإعلامية، أن شرطة الكابيتول الأمريكية، استجابت علي الفور لتقرير عن إطلاق نار محتمل بالقرب من مبنى مجلس الشيوخ.

ووفقا لما نشرته العديد من الحسابات علي مواقع التواصل الاجتماعي، توجهت أكثر من 50 سيارة شرطة بما في ذلك شرطة العاصمة، وشرطة الكابيتول، والعديد من الضباط بأسلحتهم للوقوف علي حقيقة وتطورات الوضع.

ذكر الحساب الرسمي لشرطة العاصمة علي موقع إكس (X)، نحث كافة الموجودين بمجلس الشيوخ على الاختباء، بيد أن الحساب لم يؤكد أي تقارير عن وقوع حوادث.

وفي الوقت نفسه، أكد العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أنه تم إخلاء مجلس الشيوخ الأمريكي بسبب إطلاق نار في المبنى.

إطلاق نار داخل الكونجرس

وقالت شرطة الكابيتول الأمريكية وفقا لما نشره موقع ذا هيل، إن الضباط يفتشون داخل وحول مباني مكاتب مجلس الشيوخ بعد مكالمة تسلمتها خدمة الطوارئ تتعلق بالإبلاغ عن إطلاق نار محتمل.

كان موظفو مجلس الشيوخ يطلبون من الموظفين الاحتماء في مكانهم ، ويأخذون معدات الطوارئ ويغلقون الأبواب والنوافذ الخارجية. وقالت الشرطة إنه لن يُسمح بدخول المبنى أو الخروج منه ما لم يطلب المسؤولون ذلك، ويجب على من هم خارج المنطقة المتضررة أن يظلوا بعيدين عن نشاط الشرطة.

وكتبت شرطة الكابيتول الأمريكية على موقع X، المعروف سابقًا باسم تويتر: "يُرجى الابتعاد عن المنطقة لأننا ما زلنا نحقق".