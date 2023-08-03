دار جنائزية تبيع توابيت على شكل باربي .. ما القصة؟

قدم أحد دور الجنائز، بتصنيع توابيت وردية على شكل باربي للمعجبين الذين يأملون في نقل حبهم للدمية إلى قبرهم.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، تم تقديم التوابيت من قبل دور الجنائز في المكسيك والسلفادور وعبر أمريكا اللاتينية لمدة عام تقريبًا ، لكن شعبيتها ارتفعت بعد الإصدار الناجح لباربي في دور السينما.

حقق الفيلم - الذي تلعب دور البطولة فيه مارجوت روبي دور البطولة وريان جوسلينج دور كين - مبلغًا ضخمًا بلغ 162 مليون دولار في شباك التذاكر في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية بعد طرحه في المملكة المتحدة في 21 يوليو.

تروج دار أوليفاريس للجنازة لتابوتها "باربي هاوس" تحت شعار: "لذا يمكنك أن ترتاح مثل باربي".

يقول مقطع ترويجي للتابوت: "يمثل هذا التابوت ، بلونه الوردي اللامع المذهل ، شرارة وطاقة تلك اللحظات التي لا تُنسى التي عاشوها".