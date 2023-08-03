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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحوت.. حظك اليوم الخميس 3 أغسطس 2023 : تعاون مع فريقك

برج الحوت
برج الحوت

تبدأ احتفالات برج الحوت من 19 فبراير إلى 20 مارس، يستطيع التخلي عن الماضي، والتطلع إلى المستقبل بإثارة وتفاؤل.

وإليك توقعات برج الحوت وحظك اليوم الخميس 3 أغسطس 2023 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية…

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 2 أغسطس 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

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توقعات الأبراج في شهر أغسطس 2023.. هؤلاء الأكثر حظا بالعمل والمال والحب

برج الحوت وحظك اليوم الخميس 3 أغسطس 2023

ثق بحدسك عندما يتعلق الأمر بالمال، قد تظهر فرص غير متوقعة، لذا ابق عينيك مفتوحتين للاستثمارات المحتملة أو الصفقات المربحة، كن حذرًا مع الإنفاق المندفع، لكن لا تتردد في معاملة نفسك بشيء مميز.

توقعات برج الحوت على الصعيد العاطفي

يحتاج كلاكما إلى تشجيع بعضكما البعض لتحقيق النجاح في الحياة الشخصية والمهنية، لا تفكر في الخلافات القديمة وبدلاً من ذلك عش في الحاضر، اعمل على القضايا والاشتباكات قبل أن تخرج عن نطاق السيطرة. 

‏توقعات برج الحوت صحيا

سلامتك العاطفية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بصحتك الجسدية، خذ وقتك اليوم للانخراط في أنشطة تجلب لك البهجة والاسترخاء. سيساعدك التأمل أو اليوجا أو قضاء الوقت في الطبيعة في العثور على السلام الداخلي.

توقعات برج الحوت المهني

هذا هو الوقت المناسب للتعاون لذا كوّن فريقًا مع الأفراد المتشابهين في التفكير لإضفاء الحيوية على رؤيتك، سيقودك حدسك إلى اتخاذ قرارات عمل حكيمة لذا ثق بحدسك..

توقعات برج الحوت في الفترة المقبلة

لن يحصل بعض مواليد برج الحوت على العائد المتوقع من الاستثمارات السابقة ، مما يقوض آمال الثروة، قلل من النفقات ، وخاصة شراء العناصر الكمالية التي ليست مهمة في الحياة. 

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