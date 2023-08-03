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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسامة الأزهري: الأرض قبل سيدنا آدم كانت معمورة بأجناس مختلفة من الوجود

الشيخ أسامة الأزهري
الشيخ أسامة الأزهري

‏قال الشيخ أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، أن الأرض اسبق بكثير من نشأة الحياة الحيوانية بأكملها وبالتالي من نشأة الحياة الإنسانية، وحسب ما يقول العلماء فأن كوكب الأرض يقدر عمره بـ 4.5 مليار سنة.

 

 

وتابع خلال لقاء له في برنامج "مساء DMC"، تقديم الإعلامي "رامي رضوان"، عبر فضائية "DMC"، أن هذا الكوكب مازال يضرب ويلتهب ويستقر ويبرد ويتجمد وتتحول عليه الفصول وتتعاقب عليه الأطوار ويودع الله المقادير في هذا الكوكب لتقود العباد، وكانت الأرض قبل سيدنا آدم عليه السلام معمورة بأجناس مختلفة من الوجود.

 

 

وأضاف أن العلماء قالوا كيف للملائكة أن يعرفوا الطباع التي حكوها عن بني آدم عندما قال الله تعالى: "إني جاعل في الأرض خليفة وقالوا الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون".

 

أسامة الأزهري رئيس الجمهورية الأرض سيدنا آدم الاعلامي رامي رضوان

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