محمد كروم: 1990 كانت فترة ملتهبة وساخنة بالأحداث في الجماعة الإرهابية |فيديو

قال محمد كروم، الباحث في الحركات الإسلامية، والمنشق عن الجماعة الإسلامية، إن الفترة التي انتمى فيها لجماعة الإخوان الإرهابية كانت عام 1990، وكانت فترة ملتهبة بالأحداث وساخنة.

وأضاف "كروم"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الجماعة في هذا الوقت أعلنت حمل السلاح وتوسعت الأمور، مشيرًا إلى أن عبدالشافي، كان أمير الجماعة في الزاوية الحمراء قام باغتيال الدكتور فرج فودة.

وتابع، أن المحامي الإخواني منصور أحمد منصور، كان يزور صفوت عبدالغني بسجن العقرب وكان متهمًا في قضية "المحجوب وكان يوجد جريدة ملقاه على الارض بها صورة فرج فودة، وطلب منه أن يأتي بها، وسأله "تعرف ده" قال له "دا فرج فودة"، فقال له "دا مرتد وخلي عبدالشافي واشرف السيد يقتلوه ويخلصوا على طول"، وقام بنقل التكليف لعبد الشافي.