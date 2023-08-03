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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محمد كروم: 1990 كانت فترة ملتهبة وساخنة بالأحداث في الجماعة الإرهابية |فيديو

محمد كروم
محمد كروم

قال محمد كروم، الباحث في الحركات الإسلامية، والمنشق عن الجماعة الإسلامية، إن الفترة التي انتمى فيها لجماعة الإخوان الإرهابية كانت عام 1990، وكانت فترة ملتهبة بالأحداث وساخنة.

 

محمد كروم: الجماعة الإسلامية صدمت بمقتل رئيس جناحها العسكري طلعت ياسين

محمد كروم: اغتيال فرج فودة قوبل بالتهليل والتكبير من أعضاء الجماعة الإسلامية

وأضاف "كروم"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الجماعة في هذا الوقت أعلنت حمل السلاح وتوسعت الأمور، مشيرًا إلى أن عبدالشافي، كان أمير الجماعة في الزاوية الحمراء قام باغتيال الدكتور فرج فودة.

 

وتابع، أن المحامي الإخواني منصور أحمد منصور، كان يزور صفوت عبدالغني بسجن العقرب وكان متهمًا في قضية "المحجوب وكان يوجد جريدة ملقاه على الارض بها صورة فرج فودة، وطلب منه أن يأتي بها، وسأله "تعرف ده" قال له "دا فرج فودة"، فقال له  "دا مرتد وخلي عبدالشافي واشرف السيد يقتلوه ويخلصوا على طول"، وقام بنقل التكليف لعبد الشافي.

كروم محمد كروم الجماعة الإسلامية الإخوان اخبار التوك شو

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