عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد كروم: اغتيال فرج فودة قوبل بالتهليل والتكبير من أعضاء الجماعة الإسلامية

محمد كروم
محمد كروم

قال محمد كروم، الباحث في الحركات الإسلامية، وأحد المنشقين عن الجماعة الإسلامية، إنه انتمى إلى الجماعة الإسلامية 1992، وكانت فترة ساخنة وتوسعت فيها الأمور وقرروا حمل السلاح.

 

حسب تخطيط الجماعة الإسلامية|محمد كروم: عبود الزمر كان سيتولى الحكم بعد اغتيال السادات

محمد كروم: الجماعة الإسلامية استغلت الانفلات في الشارع بعد أحداث الأمن المركزي

وأضاف "كروم"، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج "الشاهد"، على قناة "إكسترا نيوز": "أمير فرع الجماعة الإسلامية حينها في الزاوية الحمراء اغتال فرج فودة، وكان صفوت عبدالغني هو من أمر بقتله، وأعدوا له كمينا ورصدوا تحركاته عن طريق طفلين كانا ينتظرانه أسفل مكتبه لمعرفة تحركاته ثم يبلغونها للجماعة التي اغتالته".

 

وتابع: "كان لاغتيال فرج فودة صدى كبير تمثل في التكبير والتهليل والفرحة لإحساسهم بالانتصار، وكانوا يظنون أنهم يرتقون في الأعمال لدى الله باغتيالهم هذه الشخصيات".

 

واستطرد : "الجماعة الإسلامية سنة 1989 قررت اغتيال زكي بدر وزير الداخلية حينها عند كوبري الفردوس، وكان رئس الجناح العسكري للجماعة الإسلامة ممدوح علي يوسف الذي كان معه جمال أبو  رواش وعلاء أبو النصر، وكان مطلوب القبض على ممدوح وعندما كُلف جمال بالاغتيال وأخبرهم أن العملية استشهادية سجد جمال شكرا في الميدان، وبكى من الفرحة، ولكن المتفجرات لم تنفجر بسبب الرطوبة وفشلت العملية".

كروم محمد كروم الباز الجماعة الإسلامية اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللاعب يصر على الرحيل.. مخطط الأهلي لعرقلة انضمام نجمه للزمالك

قرار عاجل من بيراميدز ضد حسين الشحات وعدلي القيعي

سيناريو ميكسيوني يتكرر.. تمرد جديد داخل الأهلي فى ميركاتو الصيف

الحجز مرفوع من 4 شهور| محامي ممدوح عباس يعلن مفاجأة تخص الزمالك

أمطار في عز الصيف.. تفاصيل الساعات القادمة في الطقس

محامي كهربا وحسين الشحات يزف خبرا عاجلا لـ جماهير الأهلي

أوسوريو مبسوط منه | صفقة جديدة على أبواب الزمالك

اتخانق مع الشناوي | إعلامي يكشف أسباب رحيل طبيب الأهلي عن الفريق

ترشيحاتنا

همس في أذنها .. قصة رؤية حولت حياة مديحة كامل رأسا على عقب

شبانة : رمضان صبحي لا يريد الانتقال للزمالك مطلقا والباب ليس مغلقا في الأهلي

لبنان .. ارتفاع عدد ضحايا اشتباكات مخيم عين الحلوة

مشهد رائع لا يفوتك شاهده الليلة من منزلك..لؤلؤة المجموعة الشمسية يظهر بالسماء

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 3 أغسطس

ليلة الخميس .. شرط واحد يسقط جميع ذنوبك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس البحر.. ياسمين الخطيب بإطلالة جريئة| شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشمام؟

مراته اتصدمت | حكاية معجبة ارتمت في أحضان راغب علامة

بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ شيريهان تؤكد أن العمر مجرد رقم

فيديو

الأجهر .. قصة جواهرجي وسائق جمعا ذهبًا بـ130 مليون جنيه |فيديو جراف

هيشتغلوا من البيت .. الحكومة تعلن عن التفاصيل وهؤلاء مستثنون من القرار

«سرقني وباع عربيتي».. والد الشيف بوراك يثير الجدل من جديد حول اتهامات ابنه «فيديوجراف»

فرح عمرو راضي يثير الجدل وسر اختياره قصر آخر مماليك مصر/ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ