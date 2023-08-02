محمد كروم: اغتيال فرج فودة قوبل بالتهليل والتكبير من أعضاء الجماعة الإسلامية

قال محمد كروم، الباحث في الحركات الإسلامية، وأحد المنشقين عن الجماعة الإسلامية، إنه انتمى إلى الجماعة الإسلامية 1992، وكانت فترة ساخنة وتوسعت فيها الأمور وقرروا حمل السلاح.

وأضاف "كروم"، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج "الشاهد"، على قناة "إكسترا نيوز": "أمير فرع الجماعة الإسلامية حينها في الزاوية الحمراء اغتال فرج فودة، وكان صفوت عبدالغني هو من أمر بقتله، وأعدوا له كمينا ورصدوا تحركاته عن طريق طفلين كانا ينتظرانه أسفل مكتبه لمعرفة تحركاته ثم يبلغونها للجماعة التي اغتالته".

وتابع: "كان لاغتيال فرج فودة صدى كبير تمثل في التكبير والتهليل والفرحة لإحساسهم بالانتصار، وكانوا يظنون أنهم يرتقون في الأعمال لدى الله باغتيالهم هذه الشخصيات".

واستطرد : "الجماعة الإسلامية سنة 1989 قررت اغتيال زكي بدر وزير الداخلية حينها عند كوبري الفردوس، وكان رئس الجناح العسكري للجماعة الإسلامة ممدوح علي يوسف الذي كان معه جمال أبو رواش وعلاء أبو النصر، وكان مطلوب القبض على ممدوح وعندما كُلف جمال بالاغتيال وأخبرهم أن العملية استشهادية سجد جمال شكرا في الميدان، وبكى من الفرحة، ولكن المتفجرات لم تنفجر بسبب الرطوبة وفشلت العملية".