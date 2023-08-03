اتخانق مع الشناوي | إعلامي يكشف أسباب رحيل طبيب الأهلي عن الفريق

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن رحيل الدكتور أحمد أبو عبلة من النادي الأهلي، يأتي بسبب عدم التوافق بينه وبين الجهاز الإداري والفني، وهو ما ظهر في أكثر من مرة.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "هناك أحد الأمور حدثت وكانت سبب في توتر العلاقة، وهي التي جاءت قبل ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، أعلن النادي أن محمد الشناوي جاهزًا لخوض اللقاء".

وأضاف أمير هشام: "الجماهير فوجئت بعدم مشاركة الحارس رغم إعلان اللاعب جاهزيته وأبلغ الجهاز الفني والطبي، ولكن أبو عبلة رفض ذلك وتسبب في خلاف حاد بين أبو عبلة والشناوي".

واختتم: "منذ تلك الواقعة توترت العلاقة بينه وبين الجهاز الفني، وهي أحد أسباب رحيله عن الفريق".