مواصفات مذهلة وسعر جنوني لأقوى سيارات لامبورجيني .. صور

ظهرت لامبورجيني سيان رسمياً لأول مرة ضمن فعاليات معرض فرانكفورت للسيارات 2019، وتحمل هذه السيارة هوية التصميم الشهيرة المميزة للعلامة التجارية الإيطالية المعروفة باسم مركبات الفضاء، بفضل تميزها بتصميم شرس مع مقدمة مستلهمة من سيارات لامبورجيني الحالية افنتادور S ، و هوراكان ايفو، و اوروس .

لامبورجيني سيان

تنفرد السيارة الخارقة لامبورجيني سيان FKP 37 بالمركز الأول في كأغلى وأقوى سيارة في أسطول شركة لامبورجيني الإيطالية المختصة في أنتاج السيارات الرياضية، وتتمتع سيان بمواصفات هائلة وعدد انتاج محدود للغاية، تم بيها جميعاً بالكامل قبل الكشف عنها.

لامبورجيني سيان

تأتي سيارة لامبورجيني سيان موديل 2021 بمحرك خارق من 12 سلندر بسعة 6500 سي سي، بقوة 819 حصان و عزم دوران يصل الي 758 نيوتن/متر، و ناقل حركة أوتوماتيكي من سرعات، و تتسارع من وضع السكون حتي 100 كم/ساعة في زمن قدره 2.8 ثانية فقط بلغت سرعتها القصوي 355 كيلومتر/ ساعة.

تتسارع لامبورجيني سيان من وضع السكون حتي سرعة 100 كم/ساعة في زمن قدره 2.8 ثانية فقط، وبلغت سرعتها القصوى 355 كيلومتر/ ساعة.

لامبورجيني سيان

تتمتع السيارة لامبورجيني سيان على مقاعد رياضية من جلد الكانتارا الفاخر، ومقود حركة متعدد المهام، مع زر تفعيل وإيقاف المحرك، وقفل مركزي، مع مكيف هواء أوتوماتيكي.

كما تتوفر لامبورجيني سيان وخاصية دخول السيارة بدون مفتاح بصمة، بالإضافة إلى شاشة داخلية لعرض الوسائط المتعددة وأنظمة الملاحة تعمل باللمس، وخاصية التحكم في السرعة، مع هيكل خارجي رياضي، مصحوب بمصابيح عدوانية المظهر تعمل بتقنية LED.

لامبورجيني سيان

سعر السيارة لامبورجيني سيان

يبدأ سعر السيارة لامبورجيني سيان FKP 37 بـ 3.5 مليون دولار ما يعادل 70 مليون جنيه مصري تقريباً، وتم انتاج 63 نسخة منها فقط بيعت بالكامل بنظام الحجز المسبق.