قبل مواجهة النصر السعودي ... سيد نيمار : كريستيانو رائع لكن الزمالك أفضل فرق أفريقيا

نشر الإعلامي مجدي عبد الغني حديث نيمار قبل مواجهة النصر السعودي اليوم الخميس.

وكتب مجدي عبد الغني : "سيد نيمار : كريستيانو رونالدو لاعب رائع، لكن الزمالك واحد من أفضل فرق أفريقيا وقادر على مواجهة أي منافس، ونسعى لتحقيق الإنتصار وإسعاد جماهيرنا.

و أوضح سيد عبد الله "نيمار" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن فريقه يمثل الكرة المصرية في مباراة النصر السعودي اليوم في البطولة العربية.

وتابع اللاعب في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء، قائلا:" سنخوض مباراة النصر من أجل تحقيق الفوز لحسم التأهل إلى دور الثمانية للبطولة".

وأضاف سيد عبد الله "نيمار" قائلا:" تعرضنا للظلم في لقاء الشباب السعودي السابق، وسنركز في لقاء الغد لتحقيق نتيجة إيجابية تسعد جماهير الزمالك، ونقدم مباراة قوية".

وشدد اللاعب على أن خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني يتحدث مع اللاعبين باستمرار ويحفزهم ، وهم يتمنون أن يكونوا عند حسن ظن مدربهم في اللقاء.

وتابع " قائلا:" لن نواجه لاعب واحد في لقاء النصر، وسنواجه فريق بالكامل، وفي مباراة الشباب لم نلعب ضد إيفر بانيجا فقط، ولكن خضنا المباراة ضد فريق بالكامل".

وأضاف :"كريستيانو رونالدو ليس فريق النصر، وسنواجه 11 لاعبا، ومثلما يضم المنافس لاعبين كبار، فالزمالك يضم لاعبين كبار ومميزين، ونسعى لإسعاد الجماهير".

وقال اللاعب :" محمود عبد الرازق "شيكابالا" يتحدث معنا لتحفيزنا كما نتحدث نحن مع بعض باستمرار".

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق النصر السعودي المقرر لها غدا الخميس في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات للبطولة العربية.