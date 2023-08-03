شاهد | ساديو ماني يستعد لمواجهة الزمالك اليوم

نشر الإعلامي مجدي عبد الغني صورا من تدريبات النجم السنغالي ساديو ماني مع نادي النصر السعودي .

وعلق علي الصور كاتبا : التدريب الأول للنجم السنغالي ساديو ماني مع نادي النصر السعودي قبل مباراة الزمالك غداً. 📸⚽

و كان قد أعلن نادي النصر السعودي، أول امس الثلاثاء، عن تعاقده مع السنغالي ساديو ماني قادمًا من بايرن ميونخ الألماني.

ورحب نادي النصر عبر حسابهم الرسمي على موقع “تويتر”، بلاعبهم الجديد، الذي أصبح رابع صفقاتهم في الميركاتو الصيفي الحالي.

وسيحصل ماني على راتب سنوي يُقدر بـ 39 مليون يورو مع النصر.

وأصبح ماني جاهزًا للمشاركة مع النصر في مباراته المرتقبة أمام الزمالك في كأس الملك سلمان للأندية.