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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

عبدالجليل : لاعبو الزمالك عليهم التخلص من العصبية أمام النصر

صدى البلد

أكد محمد عبدالجليل نجم الأهلي السابق، أن لاعبي الزمالك عليهم التخلص من العصبية والتوتر أمام النصر السعودي، مشيرا إلى أن المباراة يجب أن تكون ممتعة، وقد تشهد المفاجأة من جانب نجوم القلعة البيضاء، مشددا على أن أوسوريو لن يغير طريقته في المباراة المرتقبة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس على قناة etc: "أوسوريو يلعب بطريقته منذ 4 أشهر ومن الصعب أن يقوم بالتغيير في لقاء النصر السعودي، وسيلعب بنفس الطريقة المعتادة".

وأضاف: "أوسوريو عليه ان يواجه النصر السعودي بتشكيل طبيعي، وان يلعب كل لاعب في المركز، ويوجد ثنائي في وسط الملعب، لابد من اللعب بقوة وإصرار على تحقيق المكسب".

وحول انتقال عمرو وردة إلى الرجاء المغربي، علق قائلا: "لا أعرف سر انتقاله للرجاء أمر غريب، هناك أندية مصرية أفضل من اللعب في المغرب، والرواتب في الدوري المصري أعلى من الأندية المغربية، اللاعب المغربي هو من يأتي إلى مصر، وليس العكس، انتقاله غريب جدا، لكنه لاعب جيد ولاعب مهاري يلعب دائما على المرمى".

وأكمل: "محمد الشناوي من أفضل الحراس ويتفوق على حراس يلعبون حاليا في السعودية، ومن بينهم جروهي حارس اتحاد جدة السعودي".

وزاد: "الزمالك في حاجة للعب بشكل أفضل لمواجهة النصر السعودي، طريقة اللعب والتشكيل الأساسي هم مفتاح المباراة بالنسبة للفريق، على أوسوريو أن يستعد بشكل أفضل".

وتطرق للحديث عن لقاء الأهلي والمصري، وقال: "المباراة صعبة خصوصا في ظل ضغط واجهاد لاعبي الاهلي مؤخرا، هناك لاعبين لم تعد تستطيع أن تقدم الاداء المنتظر داخل الملعب، وهذه المرحلة تشبه ما حدث في نهايات الموسم الماضي".

وأتم: "الأهلي سيواجه صعوبات بكل تأكيد، وتوقعاتي للتشكيل محمد الشناوي، ومحمد هاني وخالد عبدالفتاح ورامي ربيعة وعلي معلول، اليو ديانج ومروان عطية وأفشة، والشحات وتاو وكهربا".

الأهلى الدوري المصري الرجاء المغربي الرجاء المغرب محمد الشناوي محمد عبدالجليل

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