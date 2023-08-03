أبوعايد: أوسوريو يواجه خطر الرحيل عن الزمالك.. ومواجهة الأهلي والمصري صعبة

أكد الناقد الرياضي بليغ أبوعايد، أن مواجهة الزمالك أمام النصر ستكون في غاية الصعوبة، خصوصا في ظل الفوارق الكبرى بين الناديين، وارتفاع القيمة السوقية للفريق السعودي بعد تواجد لاعبين كبار ونجوم عالمية على رأسهم كريستيانو رونالدو.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الزمالك أقل فنيا في ظل تفوق النصر السعودي خصوصا على مستوى خط الهجوم وتواجد نجوم عالمية مثل تاليسكا وساديو ماني ورونالدو، لكن أوسوريو عليه احترام المنافس واللعب بخط وسط جيد".

وأضاف: "الزمالك من الوارد أن يحقق مفاجأة امام النصر السعودي، لكن الفريق الأبيض عليه اللعب بالطريقة التقليدية وكل عنصر في مركزه من أجل تحقيق نتيجة جيدة".

وتابع: "لاعبو الزمالك سيحاولون تحقيق الانتصار أمام النصر، وهناك إصرار على الظهور بشكل طيب، بعدما حدث اجتماعات مؤخرا بين اللاعبين خلال الساعات الماضية".

وأكمل: "محمد صلاح كان الأحق بتقلد شارة قيادة ليفربول، وتصريحات كلوب كلها ايجابية تجاه اللاعب، لكن كانت مفاجأة كبيرة حصول المدافع فان دايك على شارة القيادة، وصلاح يحظى بحب واحترام كبير بين جماهير الريدز، وأصبح أكثر شعبية بين لاعبي العالم في الفترة الأخيرة".

وزاد: "محمد الشناوي لم يتلق أي عروضا رسمية للرحيل عن الأهلي كما تردد مؤخرا".

وتابع: "الزمالك لو تلقى خسارة من النصر ولم يقدم الأداء الجيد، ستكون المواجهة الأخيرة لـ أوسورريو مع الفريق بنسبة كبيرة".

وأتم: "علي ماهر يبحث عن بداية جيدة مع فريق المصري البورسعيدي أمام الأهلي، المدرب يريد تحقيق نتائج جيدة مع المصري بعدما تولى المسئولية مؤخرا، واتوقع أن تكون مباراة قوية بين فريقين كبيرين".