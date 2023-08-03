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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هاني شنودة يعلق على الذكاء الاصطناعى وأغانى المهرجانات

هاني شنودة
هاني شنودة

علق الموسيقار هاني شنودة، على مشاركته في المهرجان القومي للمسرح، بتقديم الأعمال الموسيقية التي شارك بها في أعمال الفنان عادل إمام، مؤكدًا أن أعماله كانت قريبة من الفنان عادل إمام.

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رأي هاني شنودة في الذكاء الاصطناعي 

وعن أزمة الذكاء الاصطناعي، وما أثارته مؤخرًا قال هاني شنودة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي، والمذاع عبر فضائية "الحدث"، إنه لا يعرف ما هو الذكاء الاصطناعي ولكن يسمع عنه، مشيرًا إلى أن الموهبة التي أعطاها الله للإنسان أفضل من الذكاء الاصطناعي لأنه من الممكن أن يكون جيدًا أو لا.

وأشار هاني شنودة، خلال المداخلة إلى أن "فرقة المصريين"، التي أسسها كانت هي الأولى والناس كررتها بعدها ولم تحقق أي فرقة نجاح مثل الذي حققته فرقة المصريين.

 

رأي هاني شنودة في أغاني المهرجانات 

كما كشف هاني شنودة، عن رأيه في أغاني المهرجانات، قائلًا: "الموسيقى حلوة جدًا ولكن المشكلة في الكلام البذىء، وإن تم تغييره فأهلًا بهم. 

 

هاني شنودة الموسيقار هاني شنودة عادل إمام المهرجان القومي للمسرح الذكاء الاصطناعي اغاني المهرجانات

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