القمة المصرية اليونانية.. وتوجيهات الرئيس بتطبيق أعلى معايير الجودة بالصناعات الحرفية على رأس اهتمامات الصحف

حازت القمة المصرية اليونانية التي ستعقد اليوم /الخميس/ في مدينة العلمين الجديدة، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء اليونان كرياكوس ميتسوتاكيس، على رأس اهتمامات الصحف الصادرة اليوم، التي أبرزت أيضا توجيهات الرئيس السيسي بتطبيق أعلى معايير الجودة في الصناعات الحرفية؛ بما يتناسب مع القياسات الوطنية والدولية، مع الحرص على عنصر الابتكار والمزج بين الأصالة والمعاصرة، ومراعاة تشغيل رأس المال بطرق فعالة لمصلحة الحفاظ على التراث الوطني، وتعزيز التنمية الإنسانية والمستدامة.



وتناقلت الصحف تأكيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر اتخذت إجراءات مهمة جعلتها تحتل مكانة تنافسية في قطاع الهيدروجين الأخضر، بفضل توافر الإرادة السياسية للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر على النحو المبين في (رؤية مصر 2030).

واهتمت الصحف كذلك بالمباحثات التي أجراها وزير الخارجية سامح شكري -خلال اتصال هاتفي تلقاه أمس، من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن- حيث تناولت العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة، وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها السودان وليبيا والقضية الفلسطينية، حيث حرص شكري على استعراض رؤية مصر ومواقفها تجاه تلك القضايا.

وفي التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الجمهورية) و(الشروق) و(المصري اليوم) صفحاتها الرئيسية والداخلية لمتابعة نشاط الرئيس السيسي، حيث تشهد مدينة العلمين الجديدة اليوم /الخميس/ قمة مصرية يونانية، تجمع الرئيس مع رئيس وزراء اليونان كرياكوس ميتسوتاكيس.

وذكرت الصحف أن ميتسوتاكيس يصل اليوم إلى مصر برفقة وزيري الخارجية والدفاع جورجيوس جيرابتريديس، ونيكولاس ديندياس وعدد كبير من المسئولين اليونانيين في إطار رغبة البلدين دعم العلاقات الثنائية والتعاون في شتى المجالات.

ونقلت صحيفة (الأهرام) عن سفير مصر بأثينا السفير عمر عامر - في تصريح للصحيفة - إن «العلاقات اليونانية ــ المصرية» لها خصوصيتها، هذه الخصوصية ترتبط بأنها علاقات استراتيجية في المقام الأول، حيث يحرص البلدان على التشاور المستمر في شتى المجالات، لاسيما في الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأضافت أن عامر أن اللقاء في العلمين سوف يتم إجراء محادثات بين الزعيمين، ومن ثم محادثات موسعة تضم وفدي البلدين، مبينا أن زيارة ميتسوتاكيس لمصر هي أول زيارة له إلى دول الشرق الأوسط، وذلك يعكس مدى الاهتمام والأولوية التي يوليها الجانب اليوناني للعلاقات مع مصر.



وفي نشاط رئاسي ثان تناقلت الصحف توجيهات الرئيس السيسي - خلال اجتماع الرئيس السيسي أمس مع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي - بتطبيق أعلى معايير الجودة في الصناعات الحرفية؛ بما يتناسب مع القياسات الوطنية والدولية، مع الحرص على عنصر الابتكار والمزج بين الأصالة والمعاصرة، ومراعاة تشغيل رأس المال بطرق فعالة لمصلحة الحفاظ على التراث الوطني، وتعزيز التنمية الإنسانية والمستدامة.

ونقلت الصحف عن المتحدث باسم الرئاسة المستشار أحمد فهمي القول إن الاجتماع شهد متابعة جهود الدولة لتعزيز الحرف التراثية والمنتجات اليدوية على مستوى الجمهورية، حيث وجه الرئيس السيسي بمواصلة تقديم جميع أوجه الدعم لأصحاب الحرف التراثية، للمحافظة عليها وتنميتها، في إطار استراتيجية الدولة لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، لما لها من دور فعال في النمو الاجتماعي والاقتصادي، فضلا عن المساهمة المهمة للحرف التراثية في الحفاظ على الهوية الوطنية والثراء الثقافي والحضاري لمصر.



وعن نشاط الحكومة، نقلت صحيفة (الجمهورية) تأكيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر اتخذت إجراءات مهمة جعلتها تحتل مكانة تنافسية في قطاع الهيدروجين الأخضر، بفضل توافر الإرادة السياسية للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر على النحو المبين في (رؤية مصر 2030).

وذكرت الصحيفة أن رئيس الوزراء تطرق - في كلمته خلال المائدة المستديرة أمس حول صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر، والتي أقيمت بمدينة العلمين الجديدة - إلى الانتهاء من التحديث الثاني لخطة المساهمات المحددة وطنياً، التي تستهدف مصر من خلالها رفع نسبة إسهام الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42 % بحلول عام 2030، بدلاً من 2035.

وأضافت الصحيفة أن مدبولي أشار إلى أن مصر تتمتع بإمكانات هائلة وواعدة في مجال إنتاج الطاقة المتجددة بأسعار تنافسية، موضحاً أن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تعدان من المكونات الرئيسية لصناعة الهيدروجين الأخضر.



هذا وأبرزت صحفية (الأهرام) المباحثات أجراها وزير الخارجية سامح شكري - خلال اتصال هاتفي تلقاه أمس، من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، حيث تناولت العلاقات الثنائية، وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ونقلت الصحيفة عن السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، القول إن الوزير الأمريكي حرص على التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وأكد الحرص على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصادية والتنموية والعسكرية والأمنية.

وأشارت الصحيفة إلى حرص وزير الخارجية الأمريكي، على تبادل وجهات النظر والتشاور بشأن مواقف البلدين تجاه عدد من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها السودان وليبيا والقضية الفلسطينية، حيث حرص شكري على استعراض رؤية مصر ومواقفها تجاه تلك القضايا.

وذكرت الصحيفة أن بلينكن ثمن الدور المهم الذي تضطلع به مصر في إطار آلية دول جوار السودان، مبرزا حرص الولايات المتحدة على التنسيق مع مصر من أجل إنهاء الأزمة في السودان، بالإضافة إلى تنسيق المواقف والتعاون بشأن إيجاد حلول ناجحة ومستدامة لمختلف الأزمات والتحديات التي تواجه المنطقة.



وعن الشأن العسكري، أوردت صحيفة (الجمهورية) أن الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، شهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي للجيش الثالث الميداني، والذي يأتي في إطار خطة التدريبات السنوية لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، بحضور الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من قادة القوات المسلحة.

ونقلت الصحيفة تأكيد اللواء أركان حرب شريف العرايشي، قائد الجيش الثالث الميداني - في كلمة - حرص رجال الجيش الثالث الميداني على الوصول لأعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي بما يؤهلهم لتنفيذ المهام التي توكل إليهم في الدفاع عن أمن وسلامة الوطن وقدسية ترابه مهما كلفهم ذلك من تضحيات.

وذكرت الصحيفة أن المرحلة الرئيسية بدأت بعرض ملخص الفكرة التعبوية وعرض القرارات المنفذة من القادة أثناء إدارة المشروع، مشيرة إلى أن الفريق أول محمد زكي، ناقش عدداً من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذهم لمهامهم وكيفية اتخاذهم القرارات لمواجهة المتغيرات المفاجئة خلال إدارة العمليات، ومدى إتقانهم لها وفقاً لتخصصاتهم المختلفة، مشيداً بالمستوى الراقي الذي ظهرت عليه العناصر المشاركة فى المشروع، بما يعكس الاستعداد القتالي العالي والتدريب المتميز والاحترافية في تنفيذ المهام.



وفي سياق متابعتها لأعمال الحوار الوطني، ذكرت صحيفة (الشروق) أن جلسات المحور المجتمعي ستستكمل اليوم بعقد 4 اجتماعات للجنتي التعليم والبحث العلمي والأسرة والتماسك المجتمعي؛ استجابة لدعوة رئيس الجمهورية؛ لاستكمال المناقشات حول التعديلات المقترحة المشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب والمحال من مجلس الوزراء بناء على توجيه الرئيس السيسي.

ولفتت الصحيفة إلى أن لجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي عقدت - نهاية مايو الماضي - جلسة خاصة لمناقشة مشروع القانون الذي تنص مادته الأولى على أن ينشأ مجلس وطني يسمى المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، يتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة وبموجب مشروع القانون يشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا المجلس سيهدف إلى توحيد سياسات التعليم والتدريب بجميع أنواعه وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها بهدف ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية والعمل على النهوض بالبحث العلمي، ويختص المجلس بإعداد الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب بجميع أنواعه ووضع آليات متابعة وتنفيذ الاستراتيجية بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية، ومراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والتدريب في القطاعات المختلفة، ووضع سياسات موحدة للتعليم والتدريب.

وأضافت الصحيفة أن لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي في الحوار الوطني ستناقس - من جهة أخرى - مشکلات ما بعد الطلاق الطاعة (النفقة - الكد والسعاية).



قضائيا، أوردت صحيفة (الأهرام) أن هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، نجحت في تجنيب الخزانة العامة للدولة دفع مبلغ 236 مليون يورو، وذلك في حكم يعزز مناخ الاستثمار في مصر.

وذكرت أن الهيئة استطاعت الحصول على حكم في قضايا المنازعات الخارجية والتحكيم الدولي أمام شركتين إسبانيتين في دعوى بطلان حكم التحكيم الدولي، التي كانت تنظر أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي.

وأضافت الصحيفة أن هيئة التحكيم حكمت برفض طلب البطلان، وألزمت الشركتين المحتكمتين بالمصروفات والنفقات ورد الرسوم والأتعاب إلى مصر.



هذا ونسبت صحيفة (الشروق) - في صدر صفحتها الأولى - إلى وزير التجارة والصناعة أحمد سمير تأكيده تطلع مصر إلى دفع علاقات التعاون مع تركيا في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك؛ لتكون قاطرة البلدين نحو علاقات متنامية ومستدامة تحقق طموحات وتطلعات الشعبين المصري والتركي.

وذكرت الصحيفة أن الوزير أشار - خلال مائدة مستديرة في مقر اتحاد الغرف والبورصات التركي - إلى أن عدد الشركات التركية المستثمرة في مصر يتجاوز 790 شركة بحجم استثمارات 5ر2 مليار دولار، بالإضافة إلى الاستثمارات الجديدة التي تم ضخها عام 2020 بقيمة 400 مليون دولار، وذلك في قطاعات الصناعات الطبية والكيماوية والأثاث، والغذائية والصناعات الهندسية، وفق بيان للوزارة أمس.

وأضافت الصحيفة أن الوزير - الذي من المقرر أن يختتم زيارته لتركيا اليوم - قال إن الفترة الحالية تشهد زيادة في حجم التبادل التجاري السلعي بين مصر وتركيا، الذي تخطى حاجز الـ 7 مليارات دولار للمرة الأولى، خلال عام 2022.



وفي شأن آخر، نشرت صحيفة (المصري اليوم) أن منتدى السياسات العامة التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء أطلق - بالتعاون مع «يونيسيف» - مبادرة «بنفكر لبلدنا»، بالعاصمة الإدارية الجديدة التي تستهدف طرح 50 فكرة مبتكرة في إطار رؤية وتوجهات الدولة لتعزيز تنافسية واستدامة الاقتصاد المصري وخلق موارد مستدامة للنقد الأجنبي في مصر.

وذكرت الصحيفة أن المبادرة تعتمد على تنظيم مسابقة بحثية لتقديم أوراق سياسات متخصصة في 5 محاور رئيسية هي: تعزيز الصادرات المصرية في الأسواق الدولية والاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز إيرادات قطاع السياحة، وتعظيم تدفقات تحويلات العاملين بالخارج، وتعزيز إيرادات قناة السويس؛ مما يسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

وأضافت الصحيفة أن في المبادرة يشارك أكثر من 150 خبيرا متخصصا من أكثر من 22 جامعة مصرية حكومية وخاصة إلى جانب 21 جهة ووزارة ومركزا بحثيا من خلال 41 فريقا بحثيا و40 مشاركة فردية للخبراء، لافتة إلى أن المبادرة تشهد - لأول مرة - مشاركة طلاب الجامعات، من خلال برنامج التدريب الصيفي لمدة ثلاثة أشهر في موضوعات المبادرة تحت إشراف الباحثين والخبراء بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.



وعن الشأن التعليمي، أوردت صحيفة (الشروق) نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إصدار قرار بإلغاء خدمة التظلمات لطلاب شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022 - 2023.

ونقلت الصحيفة عن المركز إشارته ، أمس، إلى أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لإلغاء خدمة التظلمات لطلاب شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي ۲۰۲۳/۲۰۲۲ ، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مشددة على أن خدمة التظلمات لطلاب الثانوية العامة سارية وتعمل بشكل طبيعي، دون إلغاء.

في حين أوضحت صحيفة (المصري اليوم) أن مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية يبحثان الحدود الدنيا للقبول بها بتنسيق 2023، خلال أيام، خاصة بعد انتهاء نتائج المرحلة الأولى بتنسيق الجامعات الحكومية.

ونقلت الصحيفة السيد عطا، المشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، القول إنه لن تتم إعادة اختبارات القدرات للطلاب الراسبين فيها.



خارجيا، أفادت صحيفة (الأهرام) - تحت عنوان («أزمة الدين» تنفجر في وجه الاقتصاد الأمريكي - بأنه وسط رفض شديد اللهجة من جانب الإدارة الأمريكية للقرار، أعلنت وكالة «فيتش» خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من «إيه إيه إيه» إلى «إيه إيه +»، ذلك القرار الذي أرجعته لعدة عوامل تشمل «تآكل الحوكمة» خلال العقدين الأخيرين بعدما شهدت البلاد بشكل متكرر خلافات على صلة برفع سقف الدين العام.

ونقلت الصحيفة بيان فيتش الذي جاء فيه أن «خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة يعكس التدهور المتوقع للمالية العامة خلال السنوات الثلاث المقبلة، والعبء المرتفع والمتزايد للدين العام الحكومي، وتآكل الحوكمة.. ليس لدى الحكومة إطار مالي متوسط الأجل.. ولديها آلية ميزانية معقدة. وقد ساهمت هذه العوامل، إلى جانب كثير من الصدمات الاقتصادية والتخفيضات الضريبية ومبادرات الإنفاق الجديدة، في زيادات متتالية في الديون على مدى العقد الماضي".



رياضيا، وتحت عنوان (‏الزمالك بروح «النصر» يواجه كتيبة رونالدو في البطولة العربية) نشرت صحيفة (الأهرام) أنه في السادسة مساء اليوم (بتوقيت القاهرة)، سيدخل فريق الزمالك أصعب اختبار له في مشواره بالبطولة العربية «كأس الملك سلمان للأندية الأبطال»، عندما يواجه النصر السعودي في ختام دور المجموعات لفرق المجموعة الثالثة، وهي المباراة التي ستقام على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف، وفى التوقيت نفسه يلتقي الشباب السعودي الاتحاد المنستيري التونسي على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية. وفي ضوء نتائج مباراتى اليوم سيتحدد الفريقان المتأهلان إلى دور الثمانية عن المجموعة الثالثة.

وأضافت الصحيفة أن الزمالك يحتل الترتيب الثالث بثلاث نقاط خلف الشباب والنصر اللذين يملكان أربع نقاط؛ ما يعني أن المنافسة قائمة بين الفرق الثلاثة على بطاقتي التأهل، فيما تأكد خروج الاتحاد المنستيري التونسي بخسارته أول جولتين.

