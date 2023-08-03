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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل تعليم شمال سيناء يتابع امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية

حمزة رضوان وكيل وزارة
حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء

ترأس حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم شمال سيناء،   امتحانات الدور الثاني لامتحانات الدبلومات الفنية (صناعي- زارعي -تجاري)للعام الدراسي  ٢٠٢٢ _ ٢٠٢٣م ، تنفيذاً لتوجيهات  الدكتور/رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،وتحت رعاية  اللواء الدكتور/محمد عبدالفضيل شوشه محافظ شمال سيناء .

 

أكد وكيل الوزارة علي ضرورة الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات ..حيث تستمر الامتحانات حتى يوم  ٢٠٢٣/٨/٨ م.، على يتم اداء الامتحانات العملية يومياً عقب انتهاء الامتحانات التجريبية.

 

الشعب الفنية :

 

و أفاد المهندس ممدوح الشربينى مدير عام التعليم الفنى وبأن طلاب التعليم الفني  يؤدون الامتحانات في المواد التخصصية لجميع الشعب الفنية.


وكان عدد طلاب التعليم الصناعي ٢٠٣طلاب وطالبات من إجمالي ٢١٤ طالبا وطالبة  ، أما طلاب التعليم التجاري،  وعددهم ٣٤ طالبا وطالبة من إجمالي عدد ٣٥ طالبا وطالبة ،بينما  طلاب التعليم الزارعي ،بىغ عددهم ٤طلاب من إجمالي ٥ طلاب.

 

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سيناء امتحانات الدبلومات الفنية الثاني

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