ضربة للدولار.. الهند تعلن فتح حسابات لبنوك روسية للتعامل التجاري بعملتها المحلية

أعلنت البنك المركزي الهندي، اليوم الخميس، موافقته على طلبات البنوك الروسية بفتح حسابات للتبادل التجاري بين البلدين بـ الروبية الهندي والروبل الروسي.

وفي وقت سابق، أعلن بنك سبير الروسي، أن فرع البنك في الهند فتح أول حساب له بالعملة الهندية "الروبية" خاص لشركة روسية.

قالت الخدمة الصحفية لمنظمة الائتمان في بيان يوم الثلاثاء إن فرع سبير في الهند فتح أول حساب روبية خاص غير مقيم لشركة روسية.

وقال البنك الروسي في البيان: "فتح فرع سبير في الهند أول حساب خاص بالروبية لشركة روسية"، ولفت إلى أنه لابد من عمل الحسابات بالعملة الهندية للعمل في أسواق الأسهم والسلع الهندية وإجراء استثمارات في البلاد، وإعادة الأرباح التي تم الحصول عليها إلى روسيا.

وأضاف البيان إن الشركات التي تفتح هذه الحسابات مرخصة كمستثمرين أجانب، حيث يمكنهم التداول، بما في ذلك نيابة عن عملائهم، في أسهم وسندات الكيانات الهندية، ووحدات صناديق الاستثمار، والأوراق المالية العامة والخاصة، والوصول إلى العقود الآجلة المتداولة في البورصة، ومقايضات أسعار الفائدة.