هتوفر كتير.. طريقة تحضير الطحينة بالخطوات

تعد الطحينة من السلطات التي يفضلها العديد من الأشخاص، ويمكن تحضير الطحينة في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة

وإليك طريقة تحضير الطحينة بالخطوات

مقادير الطحينة

ربع كيلو من السمسم المحمص

125 غرام من دقيق القمح

ربع ملعقة صغيرة ملح

125 مل من زيت الذرة

طريقة تحضير الطحينة

افردي السمسم في صينية، ثم ضعي السمسم في مقلاة، وعلى نار متوسطة ونقلب السمسم .

عندما يتغير لون السمسم نطفئ النار ونضعه يبرد ثم نطحنه حتى يصبح السمسم ناعماً .

ضيفي الدقيق إلى السمسم المطحون، ونقلبهم جيداً حتى يتجانسوا.

ضعي السمسم مع الطحين مرة أخرى في الخلاط الكهربائي، ومن ثم نضعها في وعاء، ونضيف كلاً من: الملح، وزيت الذرة؛ ولكن بالتدريج وهنا يجب أن نخفق باستمرار بسرعة عالية حتى تصبح جاهزة.