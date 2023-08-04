هتوفر كتير.. طريقة تحضير الطحينة بالخطوات

تعد الطحينة من السلطات التي يفضلها العديد من الأشخاص، ويمكن تحضير الطحينة في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة
وإليك طريقة تحضير الطحينة بالخطوات
مقادير الطحينة
ربع كيلو من السمسم المحمص
125 غرام من دقيق القمح
ربع ملعقة صغيرة ملح
125 مل من زيت الذرة
طريقة تحضير الطحينة
افردي السمسم في صينية، ثم ضعي السمسم في مقلاة، وعلى نار متوسطة ونقلب السمسم .
عندما يتغير لون السمسم نطفئ النار ونضعه يبرد ثم نطحنه حتى يصبح السمسم ناعماً .
ضيفي الدقيق إلى السمسم المطحون، ونقلبهم جيداً حتى يتجانسوا.
ضعي السمسم مع الطحين مرة أخرى في الخلاط الكهربائي، ومن ثم نضعها في وعاء، ونضيف كلاً من: الملح، وزيت الذرة؛ ولكن بالتدريج وهنا يجب أن نخفق باستمرار بسرعة عالية حتى تصبح جاهزة.