انطلاق قافلة تنموية من جامعة الأزهر لمدينة أهالينا

أطلقت جامعة الأزهر، اليوم، قافلة تنموية شاملة لمدينة أهالينا بالقاهرة برعاية الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على القوافل.

تستهدف القافلة التي تنظمها لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة تقديم الخدمات الطبية وإجراء بعض العمليات الصغرى للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا بأحياء ومناطق المدينة المتنوعة، وذلك في مجموعة من التخصصات الطبية التي تضم: [الباطنة، المسالك، العظام، الرمد، الأطفال، الجلدية، النساء والتوليد، الأنف والأذن والحنجرة، الجراحة العامة، الأسنان، الجلدية، والجهاز الهضمي] إضافة إلى تنفيذ مجموعة من البرامج التوعوية من إلقاء محاضرات وندوات، وعقد حلقات نقاشية أسرية في عدد من القضايا والمفاهيم المجتمعية المهمة، ومنها: مكافحة العنف ضد المرأة، وتصحيح بعض المفاهيم الفكرية الخاطئة، وتقديم مجموعة من ورش العمل لتعليم مجموعة من المهارات والفنون، إضافة إلى مسرح عرائس ولقاءات تنموية للتأهيل والدمج وبعض البرامج المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

تأتي القافلة ضمن توجيهات الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبما يحقق إستراتيجية الدولة المصرية ورؤيتها التنموية ضمن برنامج «حياة كريمة»، وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الثقافة وعدد من الجهات والمؤسسات المشاركة.