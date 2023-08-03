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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل 15 شخصا بعد حادث مروع في المكسيك.. فيديو وصور

صدى البلد

قال مسؤولون بولاية ناياريت الساحلية في المكسيك، اليوم الخميس، إنه يعتقد أن 15 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 21 آخرون في حادث تحطم حافلة.

 

وقال مسؤولون بولاية ناياريت يعملون بللحماية المدنية والإطفاء، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: “في مكان الحادث كان هناك 21 مصابا من مختلف الأعمار الذين تم الاعتناء بهم، بالإضافة إلى 15 شخصا يفترض أنهم بدون علامات على الحياة، يجري العمل على إزالتها من الموقع”.

وأضافوا أن “الحادث وقع بالقرب من بارانكا بلانكا على الطريق السريع خارج عاصمة الولاية تيبيك”، مضيفين أن حافلة الركاب إيليت كانت متجهة نحو تيخوانا.

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وأظهرت الصور التي نشرها مسؤولو ولاية ناياريت على الإنترنت سيارات إسعاف تصطف على الطريق السريع.

وكانت وسائل إعلام محلية قد ذكرت في وقت سابق من اليوم، أن ما يصل إلى 24 شخصا ربما لقوا حتفهم عندما تحطمت حافلة الركاب من الطريق السريع في واد في غرب المكسيك.

المكسيك ناياريت

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