رئيس المكسيك: مستعدون للمشاركة في محادثات السلام بشأن أوكرانيا

أعلن الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، اليوم الإثنين، أن بلاده مستعدة للمشاركة في محادثات السلام بشأن أوكرانيا، التي تنظمها المملكة العربية السعودية، فقط في حال مشاركة طرفي النزاع فيها.

وأجاب لوبيز على سؤال طرحته "سبوتنيك" حول محادثات السلام المقبلة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية، حيث قال الرئيس المكسيكي: "إذا اتفقت كل من أوكرانيا وروسيا على البحث عن حل لتحقيق السلام، فسنشارك، إذا اتفقت أطراف النزاع واجتمعت (دول أخرى) لهذا الغرض. نحن ندافع عن السلام... إذا تم تمثيل دولتين فنعم، سنشارك".

وقدمت المكسيك اقتراحها الخاص لتحقيق السلام في أوكرانيا من خلال وساطة البابا فرانسيس ورئيس وزراء الهند والأمين العام للأمم المتحدة.

وأردف: "المستفيد الوحيد هو صناعة الأسلحة والصناعات الحربية، لا نريد التعود على هذه الحرب التي تكلف الكثير من الأرواح والمعاناة الإنسانية، بالإضافة إلى إثارة عدم الاستقرار في العالم - الاقتصادي والسياسي، نعم ، نحن مع أي اقتراح سلمي".

