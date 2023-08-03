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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر للطيران: التعاقد مع DHL Aviation يسهم في تعزيز قدرة أسطول الشركة

مصر للطيران
مصر للطيران

صرح المهندس يحيى زكريا رئيس  الشركة القابضة لمصر للطيران أن نجاح شركة مصر للطيران للشحن الجوي بتوقيع تعاقد جديد لخدمة رحلات الشحن الجوى الخاصة بشركة DHL Aviation  من خلال مجمع بضائع مصر للطيران بالقاهرة، يعد نجاحا جديدا يسهم في تعزيز قدرة أسطول الشركة لتلبية النمو الهائل في الطلب على حركة الشحن الجوى حول العالم على الرغم من التحديات الصعبة التى تمر بها صناعة الطيران العالمية.

 

 مشيرا إلى أن قطاع الشحن الجوي يشهد إزدهاراً ملحوظا  خلال هذه الفترة من خلال حرص شركة مصر للطيران على زيادة تعاقداتها مع كبري الشركات العاملة في مجال الشحن الجوي لتحقيق القدرة علي المنافسة في ظل التحديات العالمية في مجال صناعة النقل الجوي.

 

ومن جانبه أوضح الطيار جاسر حسين رئيس  شركة مصر للطيران للشحن الجوي بأن الشركة تقدم خدماتها في مجال الشحن الجوي لما يقرب من ٣٦ شركة طيران أجنبيه من خلال مجمعات بضائع القاهرة وبرج العرب والأقصر، مؤكدًا أن هذه التعاقدات الجديدة تأتي نتاجًا للخدمات المتميزة التي تقدمها الشركة لعملائها، وتأكيداً على قدرتها لتلبية رغبات كبري الشركات العالمية في مجال الشحن الجوي، مؤكداً أن هذا التعاقد  يتيح لكلا الطرفين شراكة إستراتيجية متبادلة علي المستوي الخدمي للبضائع.

 

جدير بالذكر أن شركة DHL Aviation تعد من كبري شركات الطيران المتخصصة في مجال الشحن الجوي وخاصة في مجال البريد السريع حيث بدأت الشركة في تسيير أولي رحلات الشحن من خلال مجمع بضائع مصر للطيران بالقاهرة في الأول من شهر أغسطس الجاري بواقع رحلتين شحن أسبوعيًا من خلال استخدام طائرات طراز عريض B767  من وإلي دولة البحرين وبحمولة تقدر بحوالي ٥٠ طن لكل من مقطعي الذهاب والعودة، حيث تعتبر دولة البحرين المقر الرئيسي ال HUB لشركة DHL AVIATION  في نطاق الشرق الأوسط ومنه لشبكة رحلات ممتدة إلي أوروبا وأسيا وأستراليا والأمريكتين.

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