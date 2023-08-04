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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا .. تراجع طفيف في أسهم بورصة وول ستريت

أرشيفية
أرشيفية

أغلقت مؤشرات بورصة وول ستريت على تراجع طفيف مساء أمس الخميس، بعد جلسة ‏تداول متقلبة بينما يعكف المستثمرون على تقييم ارتفاع جديد في عوائد سندات ‏الخزانة.‏

وزادت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 4.198% خلال ‏الجلسة وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر، لتواصل صعوداً بدأته أول أمس ‏بعد خفض وكالة فيتش للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة.‏

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ووفقا لبيانات أولية، انخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع12.37 نقطة بما ‏يعادل 0.27% ليغلق عند 4501.02 نقطة. ‏

كما تراجع المؤشر ناسداك المجمع 13.73 نقطة أو 0.11% إلى 13957.99 ‏نقطة. وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 75.07 نقطة أو 0.21% إلى ‏‏35207.45 نقطة.‏

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