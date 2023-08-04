أمريكا .. تراجع طفيف في أسهم بورصة وول ستريت

أغلقت مؤشرات بورصة وول ستريت على تراجع طفيف مساء أمس الخميس، بعد جلسة ‏تداول متقلبة بينما يعكف المستثمرون على تقييم ارتفاع جديد في عوائد سندات ‏الخزانة.‏

وزادت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 4.198% خلال ‏الجلسة وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر، لتواصل صعوداً بدأته أول أمس ‏بعد خفض وكالة فيتش للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة.‏

ووفقا لبيانات أولية، انخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع12.37 نقطة بما ‏يعادل 0.27% ليغلق عند 4501.02 نقطة. ‏

كما تراجع المؤشر ناسداك المجمع 13.73 نقطة أو 0.11% إلى 13957.99 ‏نقطة. وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 75.07 نقطة أو 0.21% إلى ‏‏35207.45 نقطة.‏