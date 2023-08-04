رئيس الزمالك السابق : إنهاء الخلافات الشخصية "شرط" أساسي لعودة الاستقرار للنادي

أكد محمد عامر رئيس نادي الزمالك السابق، أن الزمالك يفتقد إلى الإستقرار الإداري في السنوات الأخيرة مما يحرم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك من التتويج بالبطولات محليا وافريقيا.



وقال محمد عامر رئيس نادي الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" إنهاء الخلافات الشخصية "شرط" أساسي لعودة الاستقرار للزمالك في الفترة المقبلة وهو الأمر الذي سينعكس على الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك في الفترة القادمة ".

وتابع :" القيمة التسويقية للنصر السعودي تفوق الزمالك بفارق كبير، ولابد أن تكون العلاقة بين الأندية أكبر من انتقال أي لاعب".