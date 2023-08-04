عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الري: سرعة اتخاذ القرارات لطلبات التراخيص تيسيرا على المستثمرين

صدى البلد

عقدت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعا بحضور اللواء ناصر فوزي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والدكتورة رشا الخولى رئيس المركز القومى لبحوث المياه، والمهندس أحمد رشاد رئيس هيئة حماية الشواطئ، وممثلي وزارات الدفاع والنقل والبيئة والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار، وممثلى المحافظات الساحلية المعنية (السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح والإسكندرية)، وممثل الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

وصرح سويلم بأن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تحرص على سرعة إتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ بعد إستيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة ، وذلك تيسيراً على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية ودعم الإقتصاد القومى وتوفير فرص العمل للشباب ، بالتزامن مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية.

وتم خلال إجتماع اللجنة مناقشة (٣٧) طلب بمحافظات البحر الأحمر (٦)  وجنوب سيناء (٦) ومطروح (١) ، وطلبات خاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية بمحافظتي البحر الاحمر والسويس (٧) ، وجهاز القرى السياحية (١) ، وجهاز تنمية الساحل الشمالي بهيئة المجتمعات العمرانية (١٥) ، ومشروع تابع للهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بمحافظة الإسكندرية (١) .

وتم الموافقة على جميع المشروعات القومية علاوة على الموافقة على باقي الطلبات المقدمة باجمالى (٣٤) طلب، وإرجاء البت في (٢) طلب تابع لمحافظة جنوب سيناء لمزيد من الدراسة، ورفض (١) طلب تابع للهيئة العامة للطرق والكباري بمنطقة العين السخنة بمحافظة السويس لعدم إستيفاء الإشتراطات المطلوبة .

وتم الموافقة على عدد من المشروعات القومية وهي (إنشاء ميناء الصيادين بسفاجا بمحافظة البحر الأحمر بمعرفة الهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر - الموافقة على توفيق أوضاع محطة تحلية مياه البحر بخليج نعمة بشرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء - الموافقة على مشروع حماية ساحل الإسكندرية بغرب المحروسة بطول ٦٠٠ متر بمحافظة الإسكندرية تحت إشراف الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ) .

وأكد سويلم، أهمية إعداد دراسة متكاملة لتحديد خط الشاطئ بكافة المناطق الساحلية على البحرين الأبيض والأحمر لتسهيل إجراءات تراخيص الشواطئ فيما يخص البند الخاص بتحديد خط الشاطئ .

جدير بالذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالنظر في الموافقة على كافة التراخيص بمنطقة الحظر على إمتداد الشواطئ المصرية ، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد الحرم وإتزان خط الشاطئ ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص ، وذلك بعد دراسة هذه الأعمال بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ ، والتي تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى إستيفائها للدراسات المطلوبة ، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي وزارات الدفاع والبيئة والاسكان والسياحة والنقل والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لإتخاذ القرارات النهائية .

IMG-20230804-WA0040
IMG-20230804-WA0040
IMG-20230804-WA0041
IMG-20230804-WA0041
IMG-20230804-WA0042
IMG-20230804-WA0042

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد ساعات من قرار المركزي|مفاجأة في سعر الدولار رسميا الآن مقابل الجنيه

فيديو يثير الدهشة| حقيقة استرداد رونالدو قميصه من شيكابالا بشكل مفاجئ .. ماذا حدث ؟

عاصفة غير متوقعة|3 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم والأرصاد تفجر مفاجأة

عاجل| العاصفة بدأت بتلك المناطق.. الأرصاد تحذر

800 جنيه|مفاجأة غير مسبوقة في أسعار الذهب وعيار21 بعد قرار البنك المركزي

محامية وصديق عمره.. مفاجأة بأمر إحالة المتهمين بقتل طبيب الساحل

أخبار الرياضة ... نجم الزمالك يلمح لقرب انضمام فتوح للأهلي ... مفاجأة بشأن غرامة كهربا للزمالك

استغلوا موقعهم بالمركزي للمحاسبات..اخطر تشكيل لتهريب المهاجرين من أكبر ثلاث محافظات مصرية

ترشيحاتنا

ارتكاب هذه الأفعال بمكان العمل يعرضك للحبس 5 سنوات و300 ألف جنيه غرامة

أمطار رعدية ورياح.. الأرصاد السعودية تحذر من طقس اليوم

بحاجة لفرصة واحدة.. تعليق مثير من الصحافة البرتغالية على مشهد رونالدو وشيكابالا

تركيا توجه نداءا عاجلا إلى الدول الأوروبية بسبب الـ فضيحة

عواصف وأمطار رعدية| الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الجو اليوم.. فيديو

لو خايفة من الجواز والرجالة.. اعرفي الأسباب والحل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو خايفة من الجواز والرجالة.. اعرفي الأسباب والحل

طريقة عمل بيض بالحمص والصلصة.. بمذاق لا يقاوم

فستان أنغام في جدة يثير الجدل على السوشيال ميديا.. شاهد

فيديو يثير الدهشة| حقيقة استرداد رونالدو قميصه من شيكابالا بشكل مفاجئ .. ماذا حدث ؟

فيديو

صدمة للزمالك .. تخفيض عقوبة كهربا إلى وقفه 6 مباريات وتغريمه 500 ألف جنيه فقط «فيديوجراف»

«بيحلم يحفظ القرآن كامل».. طفل التين الشوكي يروي قصة كفاحه لمساعدة والدته «فيديوجراف»

هل يفوز الزمالك في مباراة اليوم ؟ | فرص التأهل لربع نهائي البطولة العربية

نار «فيتش» تحرق الولايات المتحدة.. خفضت التصنيف الائتماني لأمريكا فاهتز البيت الأبيض|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ