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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصطفي محمد ليس الأول.. سجل أحكام الفيفا لصالح الزمالك نظير رعاية اللاعبين

مصطفى محمد
مصطفى محمد

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا قرارا نهائيا لصالح نادي الزمالك يلزم خلاله نادي جالاطة سراي التركي بسداد حقوق الرعاية بواقع ١٣٠ الف دولار بالاضافة الي الفوائد المقررة كرسوم تضامنية في انتقال اللاعب مصطفي محمد. 

ومنح الفيفا نادي جالطة سراي التركي ٤٥ يوم مهملة للسداد او ايقاف القيد ثلاث فترات لحين السداد لصالح نادي الزمالك.

الحكم الصادر لصالح نادي الزمالك في حقوق الرعاية الخاصة بمهاجم الفارس الأبيض السابق مصطفي محمد ليس الأول الذي تحصل عليه القلعة البيضاء من جانب الفيفا. 

صدى البلد يرصد أحكاما صدرت لصالح نادي الزمالك فى ردهات الفيفا.  

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أحكام صادرة لصالح الزمالك في فيفا

المحامي ‫الايطالي تشيفالي سيلفاتوري‬ بالاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا نجح في كسب القضايا التالية لصالح نادي الزمالك:  
 

حكم من  نهائي بغرامة محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي لصالح الزمالك 
 

حكم من المحكمة الرياضية الدولية لصالح الزمالك ضد اللاعب الأردني خالد سعد بعدما تم الحكم على الزمالك بغرامة 600 ألف يورو.
 

حكم لصالح الزمالك في قضية التعاون السعودي الخاص بانتقال مصطفي فتحي والحصول علي 400 الف دولار
 

حكم لصالح نادي الزمالك في قضية  اللاعب التونسي حمدي النقاز
 

حكم  ضد اللاعب التونسي فرجاني ساسي

قررت المحكمة الرياضية الدولية، إصدار حكما لصالح نادي الزمالك في قضية التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق السابق ولاعب الدحيل القطري الحالي.

وألغت المحكمة الدولية الرياضية قرار المحكمة الرياضية الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لصالح فرجاني ساسي بإلزام الزمالك بسداد 650000 يورو بخلاف الفوائد.

حكم لصالح الزمالك ضد نادي جالطة سراي التركي في حق الرعاية للمهاجم مصطفى محمد.
 

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أرشيف أحكام صادرة ضد الزمالك فى فيفا

تم الحكم على الزمالك في قضية اللاعب حسام أشرف  ناشئ فريق الزمالك بالتوقيع لإحدى الأكاديميات الكاميرونية بغرامة 200 ألف يورو وإيقاف اللاعب 4 شهور ومنع الزمالك من القيد.


تم الحكم على الزمالك بغرامة مليون يورو في قضية محمد إبراهيم لصالح نادي ماريتيمو البرتغالي.


تم الحكم على الزمالك بغرامة 900 ألف دولار في قضية لاعبه السابق بنيامين اتشيمبونج.
تم الحكم على الزمالك بغرامة 662 ألف يورو في قضية مدربه السويسري كريستيان جروس.


تم الحكم على الزمالك بغرامة 2.70 مليون دولار في قضية المغربي خالد بوطيب.
تم الحكم على الزمالك بغرامة 470 ألف دولار في قضية مدربه البرتغالي السابق جايمي باتشيكو.


تم الحكم على الزمالك بغرامة 8 مليون جنيه في قضية لاعبه السابق معروف يوسف.
تم الحكم على الزمالك بغرامة 910 ألف دولار في قضية شيكابالا لصالح نادي سبورتنغ لشبونة البرتغالي.


تم الحكم على الزمالك بغرامة 80 ألف دولار في قضية مساعدو المدرب جايمي باتشيكو وهما بيدرو وأليكس كوستا.


تم الحكم على الزمالك بغرامة 1.2 مليون دولار في قضية الغاني جونيور أجوجو.


تم الحكم على الزمالك بغرامة 1.2 مليون دولار في قضية لاعبه السابق أليكسس موندومو.
تم الحكم على الزمالك بغرامة 700 ألف دولار في قضية لاعبه السابق كريم الحسن.

الزمالك الفيفا جالاطة سراي مصطفي محمد كهربا مصطفى فتحي حمدي النقاز فرجاني ساسي

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