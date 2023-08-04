وزير الأوقاف يخطب الجمعة اليوم من مسجد السيدة نفيسة

يؤدي الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف ، خطبة الجمعة اليوم ، من مسجد السيدة نفيسة رضى الله عنها بالقاهرة.

وينشر وزير الأوقاف ، فيديو مباشر على صفحته لشعائر خطبة الجمعة ، حيث تبدأ شعائر صلاة الجمعة ، بتلاوة قرآنية ، للقارئ الشيخ طه النعماني.

وحددت وزارة الأوقاف ، موضوع خطبة الجمعة اليوم ، لتكون تحت عنوان "الحمد في الكتاب والسنة".

ونشرت وزارة الأوقاف ، موضوعات خطب الجمعة لشهر أغسطس ٢٠٢٣م ، والتي يتوجب على خطباء المساجد الالتزام بها في كل خطبة جمعة.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن موضوعات خطب شهر أغسطس على النحو التالي:

- الجمعة الأولى 4/ 8/ 2023م : الحمد في القرآن والسنة.

- الجمعة الثانية 11 /8 /2023م : اسم الله الولي.

- الجمعة الثالثة 18 /8/ 2023م : اسم الله الرحيم.

- الجمعة الرابعة 25/ 8/ 2023م : قضاء حوائج الناس بين الواجب والمندوب.

