عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 4 أشخاص خلال مشاجرة بالأسلحة البيضاء والبنزين في بلبيس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب 4 أشخاص بحروق وجروح وكدمات باماكن متفرقة بالجسم إثر وقوع مشاجرة بينهم وبين أخرين بالأسلحة البيضاء والبنزين بحي السوق دائرة بلبيس وتم نقل المصابين الي مستشفي بلبيس وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وجاري ضبط طرفي المشاجرة.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي بلبيس بإستقبال كلا من "محمود س م ا" 46 سنة مصاب بحروق بالوجة والرقبة و"أحمد م  خ" 45 سنة مصاب بجرح قطعي بالرأس و"فرج م ن" 46 سنة مصاب بحروق نارية بالصدر و"سارة م ف" 18 سنة مصاب بجرح قطعي بالرقبة وجميعهم مقيمين بلبيس وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة نقل مع ميكروباص بالشرقية.. أسماء

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع مشاجرة بينهم وبين أخرين بالأسلحة البيضاء والبنزين بحي السوق دائرة بلبيس وتم نقل المصابين الي مستشفي بلبيس وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وجاري ضبط طرفي المشاجرة.

إصابة 4 أشخاص الأجهزة الامنية الأسلحة البيضاء الرعاية الصحية الشرقية النيابة العامة تحرير محضر تصادم سيارة نقل جرح قطعي بالرأس حروق نارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حماة الفنانة يسرا.. وفاة أرملة المايسترو الراحل صالح سليم

عاجل| العاصفة بدأت بتلك المناطق.. الأرصاد تحذر

عاصفة غير متوقعة|3 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم والأرصاد تفجر مفاجأة

فيديو يثير الدهشة| حقيقة استرداد رونالدو قميصه من شيكابالا بشكل مفاجئ .. ماذا حدث ؟

بعد ساعات من قرار المركزي|مفاجأة في سعر الدولار رسميا الآن مقابل الجنيه

800 جنيه|مفاجأة غير مسبوقة في أسعار الذهب وعيار21 بعد قرار البنك المركزي

رشاوي بتدفع قدامي.. ثورة غضب من نجم الأهلي بسبب السوشيال ميديا.. تفاصيل

رحيل مرتضى ومدرب كبير.. ميدو يكشف أهم قرارين داخل نادي الزمالك

ترشيحاتنا

خطيب الجمعة بمسجد النور: الحمد من أعظم ما ذكر به الأنبياء ربهم

إصابة الوزير الفلسطيني مؤيد شعبان إثر اعتداء الاحتلال عليه

رسميا.. المصري يحتج ضد قرارات حكم مباراة كأس مصر أمام الأهلي

الأرصاد: درجة الحرارة العظمى المحسوسة بالقاهرة الكبرى 39

بفستان ملفت.. زوجة حمدي الميرغني تبهر متابعيها بهذا التصميم

لن تصدق ما عاشه.. رجل عائد من الغيبوبة يروي ما شاهده

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببطن مكشوف وشورت.. نادية الجندى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

سعر غير متوقع لـ فستان درة في تونس

أخطاء شائعة عند علاج البرد تسبب كوارث صحية.. احذر

قصر بيرخال.. تاريخ منزل ملك بريطانيا تشارلز للهروب من حر الصيف

فيديو

العاصفة بدأت.. الأرصاد تحذر ودرجات الحرارة تصل لـ 43

800 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار المركزي

وشوش الحصان وقرأ الأذكار.. ما علاقة أعمال السحر بتخلص شاب من والدته؟

من شدة الحر.. تفاصيل مثيرة في حريق معبد بوذا العظيم بالصين| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ