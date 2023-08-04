إصابة 4 أشخاص خلال مشاجرة بالأسلحة البيضاء والبنزين في بلبيس

أصيب 4 أشخاص بحروق وجروح وكدمات باماكن متفرقة بالجسم إثر وقوع مشاجرة بينهم وبين أخرين بالأسلحة البيضاء والبنزين بحي السوق دائرة بلبيس وتم نقل المصابين الي مستشفي بلبيس وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وجاري ضبط طرفي المشاجرة.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي بلبيس بإستقبال كلا من "محمود س م ا" 46 سنة مصاب بحروق بالوجة والرقبة و"أحمد م خ" 45 سنة مصاب بجرح قطعي بالرأس و"فرج م ن" 46 سنة مصاب بحروق نارية بالصدر و"سارة م ف" 18 سنة مصاب بجرح قطعي بالرقبة وجميعهم مقيمين بلبيس وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع مشاجرة بينهم وبين أخرين بالأسلحة البيضاء والبنزين بحي السوق دائرة بلبيس وتم نقل المصابين الي مستشفي بلبيس وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وجاري ضبط طرفي المشاجرة.