عمال مصر يشارك بالندوة القومية "العناقيد الاقتصادية وأهميتها في النهوض بالتشغيل" بالأردن



ترأس محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، جلسة بالندوة القومية بعنوان " العناقيد الاقتصادية وأهميتها في النهوض بالتشغيل " والتي نظمتها منظمة العمل العربية والمركز العربي لتنمية الموارد البشرية بالتعاون مع وزارة العمل بالمملكة الأردنية الهاشمية.



جاء ذلك بمشاركة 64 يمثلون أطراف الإنتاج الثلاثة في البلدان العربية برعاية يوسف الشمالي وزير التجارة الصناعة والتموين ووزير العمل وحضور فايز علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية.

وقال محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ان انعقاد هذه الندوة جاء انطلاقاً من اهتمامات منظمة العمل العربية وحرصها على مواصلة أنشطتها المتميزة، وجرى خلال الجلسة انتخاب محمد العراده رئيسا للجنة الصياغة.

وأكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، انه تم خلال الندوة بحث سبل تطوير منظومة التشغيل ، وإلقاء الضوء على دور العناقيد الاقتصادية في النهوض بالتشغيل ، والتعرف على دورها في توفير المظلة الداعمة والبيئة الحاضنة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتعرف على القدرة التشغيلية لهذه الاستراتيجية في إحداث الوظائف عبر سلاسل التوريد، والتعرف على كيفية إنشاء تحالفات وكيانات اقتصادية عربية عملاقة وفق سياسة العناقيد الاقتصادية للاستفادة من الخبرات والقدرات الاقتصادية العربية وتعزيز منظومة التجارة البينية العربية من خلال الحرية والمرونة في الحركة لهذه الكيانات الاقتصادية عبر الأسواق العربية.

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