عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عمال مصر يشارك بالندوة القومية "العناقيد الاقتصادية وأهميتها في النهوض بالتشغيل" بالأردن

صدى البلد


ترأس محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، جلسة  بالندوة القومية بعنوان " العناقيد الاقتصادية وأهميتها في النهوض بالتشغيل " والتي نظمتها منظمة العمل العربية والمركز العربي لتنمية الموارد البشرية بالتعاون مع وزارة العمل بالمملكة الأردنية الهاشمية.


جاء ذلك بمشاركة 64 يمثلون أطراف الإنتاج الثلاثة في البلدان العربية  برعاية يوسف الشمالي وزير التجارة الصناعة والتموين ووزير العمل وحضور  فايز علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية.

وقال محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ان انعقاد هذه الندوة جاء انطلاقاً من اهتمامات منظمة العمل العربية وحرصها على مواصلة أنشطتها المتميزة، وجرى خلال الجلسة انتخاب  محمد العراده رئيسا للجنة الصياغة.

وأكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، انه تم خلال الندوة بحث سبل تطوير منظومة التشغيل ، وإلقاء الضوء على دور العناقيد الاقتصادية في النهوض بالتشغيل ، والتعرف على دورها في توفير المظلة الداعمة والبيئة الحاضنة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتعرف على القدرة التشغيلية لهذه الاستراتيجية في إحداث الوظائف عبر سلاسل التوريد، والتعرف على كيفية إنشاء تحالفات وكيانات اقتصادية عربية عملاقة وفق سياسة العناقيد الاقتصادية للاستفادة من الخبرات والقدرات الاقتصادية العربية وتعزيز منظومة التجارة البينية العربية من خلال الحرية والمرونة في الحركة لهذه الكيانات الاقتصادية عبر الأسواق العربية.

1000048620
1000048620
1000048622
1000048622
1000048624
1000048624
1000048626
1000048626

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لاعب الزمالك السابق: أعضاء مجلس الإدارة قرروا البقاء في مقاعدهم

هتظبط ساعتك أمتى| موعد انتهاء التوقيت الصيفي.. وهذا ما تم توفيره

رحيل مرتضى ومدرب كبير.. ميدو يكشف أهم قرارين داخل نادي الزمالك

عاجل.. الأهلي يعلن رحيل سيد عبد الحفيظ

علامات استفهام.. تعليق خالد الغندور على رحيل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي

سنوات من الجهد.. صدى البلد يكشف كواليس رحيل عبد الحفيظ عن الأهلي

القانون يلزم ملاك العقارات المكونة من 5 طوابق فأكثر بهذا الإجراء |تفاصيل

أخطر 48 ساعة في الأهلي| إقالة أبوعبلة وعبدالحفيظ ليست الأخيرة.. وابحث عن حرب السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

المدرسين كلهم يشهدولي بالتفوق.. القصة الكاملة لـ طالبة الـ4.5 في المائة

أحمد عمر هاشم: من يهاجم الأزهر عدو أو جاهل.. والشعراوي كان صديقي

حقيقة استقالة مجلس إدارة نادي الزمالك .. ورسالة قاسية من المستشار القانوني لـ ميدو

عمال مصر يشارك بالندوة القومية "العناقيد الاقتصادية وأهميتها في النهوض بالتشغيل" بالأردن

الباز: حرق المصحف أصبح ظاهرة ممنهجة ولم يعد حوادث فريدة

د.أحمد عمر هاشم: من يشكك في الاسراء والمعراج لا يؤمن بالكتاب والسنة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل ماسك لشدّ الوجه.. تعرف عليه

بعد اختفائها عن السوشيال ميديا.. مي عز الدين تثير جدلا بـ التاتو

بعد حفل خطوبتها.. 10 صور لابنة تامر هجرس تثير الجدل بجمالها

في خطوتين.. هل يمكن علاج حمو النيل بالفازلين؟

فيديو

مفاجأة تنتظر الجنيه وضربة للسوق السوداء .. ماذا يحدث بعد قرار البنك المركزي؟

562 جنيها.. دعم نقدي جديد من تكافل وكرامة لعدة فئات

تنبيه هام لطلاب الثانوية العامة.. اعرف خطوات التظلمات

خلص عليها في الشارع.. المتهم: خدوا فلوسي اللي دفعتها للزواج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ