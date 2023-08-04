مياه الإسكندرية تستضيف ورشة عمل تنفيذ خطة تحليل المخاطر لعمليات دعم النزاهة

افتتح المهندس أحمد جابر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالإسكندرية ورشة عمل تحليل المخاطر لعملية ترشيد استهلاك المواد الخام "الشبة والكلور"، وذلك لعمل تحليل المخاطر، والخروج بإجراءات عمل موحدة وإجراءات داعمة للنزاهة تعمل على سد الثغرات وتطوير آليات العمل، وذلك بمشاركة شركات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات مياه الإٍسكندرية، القاهرة، الجيزة، الشرقية، الفيوم، البحيرة، مطروح، مدن القناة.

وخلال كلمته، أكد المهندس أحمد جابر على أهمية ترشيد استهلاك المواد الخام وخاصة الشبة والكلور مما سيوفر مبالغ مالية كبيرة للشركات، كما أكد أيضاً على ضرورة الإستخدام الدورى لإسطوانات الكلور وعدم تراكمها لفترات طويلة والأخذ فى الإعتبار صلاحية الإسطوانات فى الإستخدام ومدة التخزين.

وقد تناولت الورشة تحليل إجراءات العمل الخاصة بترشيد إستهلاك الشبة والكلور بدايةً من تحديد الإحتياجات وإستلامها ودخولها المحطة والقيام بالتحاليل اللازمة وتحديد الجرعات، وإجراء القياسات المعملية وصولاً لحساب الإستهلاكات، كما تم التأكيد على ضرورة الالتزام بتعليمات التشغيل القياسي وتعليمات الصيانة القياسية على نطاق المحطات والمعامل، وتم خلال الورشة التعرف على منظومة عمل الشبة والكلور داخل المحطات بالشركات المشاركة حيث تم عرض الإجراءات المختلفة لكل شركة ومراعاة توحيدها بالشكل الذى يتوافق مع جميع الشركات.

وفى ختام ورشة العمل، قام المهندس أحمد جابر بتوزيع شهادات الحضور على السادة المشاركين من الشركات التابعة، وأكد على أهمية تبادل الخبرات بين الشركات مما يعزز الحصول على مخرجات عمل أكثر فاعلية.

يأتى ذلك في إطار تنفيذ الخطة التشغيلية لإدارات دعم النزاهة لعام 2023، وبناءً على توجه إدارة الجودة ودعم النزاهة بالشركة القابضة في توحيد إجراءات العمل في العمليات المختلفة بين الشركات لوضع إجراءات وقائية داعمة للنزاهة تقى الشركات من مخاطر الفساد.

جدير بالذكر أن برنامج دعم النزاهة هو إحدى البرامج المطبقة ضمن مشروع برنامج إدارة مياه دلتا النيل التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولى (NDWM-GIZ) المطبقة فى مصر.

يأتي هذا في إطار توجيهات السيد المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.