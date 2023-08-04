عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه الإسكندرية تستضيف ورشة عمل تنفيذ خطة تحليل المخاطر لعمليات دعم النزاهة

المهندس أحمد جابر
المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الإسكندرية

 

افتتح المهندس أحمد جابر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالإسكندرية ورشة عمل تحليل المخاطر لعملية ترشيد استهلاك المواد الخام "الشبة والكلور"، وذلك لعمل تحليل المخاطر، والخروج بإجراءات عمل موحدة وإجراءات داعمة للنزاهة تعمل على سد الثغرات وتطوير آليات العمل، وذلك بمشاركة شركات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات مياه الإٍسكندرية، القاهرة، الجيزة، الشرقية، الفيوم، البحيرة، مطروح، مدن القناة.

محافظ الإسكندرية: زراعة 200 ألف شجرة بأحياء المدينة

مهرجان الصيف الدولي بمكتبة الأسكندرية.. اهتمام خاص بالمبدعات في المجالات الفنية

وخلال كلمته، أكد المهندس أحمد جابر على أهمية ترشيد استهلاك المواد الخام وخاصة الشبة والكلور مما سيوفر مبالغ مالية كبيرة للشركات، كما أكد أيضاً على ضرورة الإستخدام الدورى لإسطوانات الكلور وعدم تراكمها لفترات طويلة والأخذ فى الإعتبار صلاحية الإسطوانات فى الإستخدام ومدة التخزين.

وقد تناولت الورشة تحليل إجراءات العمل الخاصة بترشيد إستهلاك الشبة والكلور بدايةً من تحديد الإحتياجات وإستلامها ودخولها المحطة والقيام بالتحاليل اللازمة وتحديد الجرعات، وإجراء القياسات المعملية وصولاً لحساب الإستهلاكات، كما تم التأكيد على ضرورة الالتزام بتعليمات التشغيل القياسي وتعليمات الصيانة القياسية على نطاق المحطات والمعامل، وتم خلال الورشة التعرف على منظومة عمل الشبة والكلور داخل المحطات بالشركات المشاركة حيث تم عرض الإجراءات المختلفة لكل شركة ومراعاة توحيدها بالشكل الذى يتوافق مع جميع الشركات.

وفى ختام ورشة العمل، قام المهندس  أحمد جابر بتوزيع شهادات الحضور على السادة المشاركين من الشركات التابعة، وأكد على أهمية تبادل الخبرات بين الشركات مما يعزز الحصول على مخرجات عمل أكثر فاعلية.

يأتى ذلك في إطار تنفيذ الخطة التشغيلية لإدارات دعم النزاهة لعام 2023، وبناءً على توجه إدارة الجودة ودعم النزاهة بالشركة القابضة في توحيد إجراءات العمل في العمليات المختلفة بين الشركات لوضع إجراءات وقائية داعمة للنزاهة تقى الشركات من مخاطر الفساد.

جدير بالذكر أن برنامج دعم النزاهة هو إحدى البرامج المطبقة ضمن مشروع برنامج إدارة مياه دلتا النيل التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولى (NDWM-GIZ) المطبقة فى مصر.

يأتي هذا في إطار توجيهات السيد المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

الاسكندرية التحاليل اللازمة الشركة القابضة الشرب والصرف الصحى العضو المنتدب الورشة المواد الخام المهندس احمد جابر المجالات الفنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هتظبط ساعتك أمتى| موعد انتهاء التوقيت الصيفي.. وهذا ما تم توفيره

شاهد.. رد فعل نبيل الحلفاوي على رحيل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي

رحيل مرتضى ومدرب كبير.. ميدو يكشف أهم قرارين داخل نادي الزمالك

علامات استفهام.. تعليق خالد الغندور على رحيل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي

القانون يلزم ملاك العقارات المكونة من 5 طوابق فأكثر بهذا الإجراء |تفاصيل

عاجل.. الأهلي يعلن رحيل سيد عبد الحفيظ

أخيرا.. موعد انخفاض أسعار السجائر وانتهاء الأزمة

حقيقة استقالة مجلس إدارة نادي الزمالك .. ورسالة قاسية من المستشار القانوني لـ ميدو

ترشيحاتنا

رئيس الأرصاد الجوية: محطات في مختلف أنحاء الجمهورية للتنبؤ بدرجات الحرارة

علاقة محرمة.. اعترافات مثيرة لـ البلوجر أم زياد | فيديو

قرار بالتمرير.. كواليس اللحظات الأخيرة لمدير الكرة بالأهلي بسبب لاعب

سيطرة أهلاوية.. محمد يوسف يختار التشكيل الأمثل للموسم

دعاء قيام الليل لقضاء الحاجة .. أفضل ما يقال في جوف الليل

أحذر.. عدم تغيير ملاءات السرير يصيبك بهذه الأمراض الخطيرة  

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحذر.. عدم تغيير ملاءات السرير يصيبك بهذه الأمراض الخطيرة  

حميد الشاعري يشارك محمد منير أغنية بحلم يا صاحبي في حفل العلمين

جالسا على كرسي.. محمد منير يبدأ حفله بالعلمين بـ الرزق على الله

أسما إبراهيم تعلن الانفصال عن خطيبها.. آخر صور جمعت بينهما

فيديو

مقطع فيديو يحبس الأنفاس لسمكة قرش بجانت المصطفين.. شاهد

قسمة ونصيب.. أسما إبراهيم تكشف سر انفصالها عن المطرب موسى/ فيديو جراف

مفاجأة تنتظر الجنيه وضربة للسوق السوداء .. ماذا يحدث بعد قرار البنك المركزي؟

562 جنيها.. دعم نقدي جديد من تكافل وكرامة لعدة فئات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ