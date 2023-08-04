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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مهرجان الصيف الدولي بمكتبة الأسكندرية.. اهتمام خاص بالمبدعات في المجالات الفنية

مسار إجباري امس في
مسار إجباري امس في مكتبة الأسكندرية

قال  الموسيقار الدكتور راجح داوود المشرف على مركز الفنون بمكتبة الأسكندرية،  إن مهرجان الصيف الدولي العشرون في مكتبة الاسكندرية بدأ أمس وسوف يستمر إلى 1 سبتمبر، مضيفا أن مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية حريصةعلى التنوع الكبير، وتشهد كل سنة تطوير كبير.

وأكد  داوود خلال مداخله هاتفية ببرنامج ٨ الصبح المذاع على فضائية دي إم سي، تقديم الإعلامية هبة مجدي، أن هذه السنة تشهد أهتمامها كبيرا بالفرق الشبابية واهتمام خاص بالمبدعات في المجالات المختلفة في الموسيقي أو المسرح، أو السينما، أو من خلال الندوات  وورش العمل.


وأضاف، المشرف على مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية، أن أمس كان الاحتفال بمهرجان الصيف الدولي بمكتبة الاسكندرية، وأحيا هذا الحفل فرقة مسار إجباري  وهم من الإسكندرية في الأصل وفازت في مسابقة عام  2006 بجائزة كبري ولهم تاريخ داخل مصر وخارجها وكان حفل الافتتاح يضم 3 آلاف فرد من أهالي الإسكندرية،  مؤكدا ان مهرجان مكتبة الإسكندرية يدعم الفنانين خاصة الشباب منهم، بجانب ذلك حضور نخبة كبيرة من الفنانين الكبار مثل العازف الكبير عمر خيرت و الفنان على الحجار، وهذا المهرجان أصبح مصري ودولي وهناك مشاركات من فرق ايطالية وبرتغالية والاردنية والدنمارك.

 

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