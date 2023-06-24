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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

«مسار إجباري» تمثل مصر في مهرجان الحمامات الدولي بتونس

مسار اجباري
مسار اجباري

تستعد فرقة مسار إجباري لشد الرحال إلى تونس للمشاركة في فعاليات مهرجان الحمامات الدولي، وذلك مساء 15 يوليو المقبل.


وتضع "مسار إجباري" لمستها الغنائية الخاصة في فعاليات النسخة السابعة والخمسين من مهرجان الحمامات الموسيقي الدولي في أولى مشاركاتها الرسمية، والذي يستمر هذا العام في الفترة بين 8 يوليو وحتى 12 أغسطس.


ويشهد المهرجان الدولي هذا العام أكثر من 25 عرضًا موسيقيًا عالمياً من بينهم نجوم العالم العربي مثل الفنان اللبناني مروان خوري والأردني عزيز مرقة في حين تمثل مساراً إجبارياً بمصر خلال مشاركتها الأولى في الحمامات.

 


وتعود مسار إجباري لأحضان الجمهور التونسي للمرة الثانية هذا العام بعد 6 أشهر منذ آخر حفلاتها الغنائية في تونس خلال مهرجان أيام قرطاج الموسيقية في يناير الماضي.


وتخطف مسار إجباري مسامع الجمهور التونسي برحلة غنائية مطولة بين أغانيها القديمة والجديدة، بينها "اقرا الخبر" و"نهايات الحكاوي" و"شيروفوبيا" و"أنا هويت"، مع مقتطفات من أغنيات ألبومها الجديد "نص الحاجات".

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