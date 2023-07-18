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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

عمر خيرت وتامر حسني| عضو لجنة تنظيم مهرجان العلمين الجديدة يكشف مفاجآت عن الحفل .. فيديو

عضو لجنة تنظيم
عضو لجنة تنظيم مهرجان العلمين الجديدة

قال يوسف هشام عضو لجنة تنظيم  مهرجان العلمين الجديدة  ، إن حفلات " ميجا ستار " العلمين الجديدة تتوافر فيها تقديم الأكلات و " سناكس " ، موضحا : " محدش يجيب حاجة معاه " .

وتابع عضو لجنة تنظيم مهرجان العلمين الجديدة ، خلال لقاء لـ برنامج " الحياة اليوم " ، والمذاع على فضائية " الحياة " ، أن المهرجان مستم حتى نهاية الصيف ، وتكون يوم الجمعة من كل أسبوع .

أوضح أن أول حفلات المهرجان ستكون للنجم تامر حسني ، والحفلة الثانية ستكون للفنان راغب علامة والفنانة نانسي عجرم ، فضلا عن حفلات للفنان أحمد سعد ، والفنان عمر خيرت .

وأكمل ، أن هناك مفاجأت لنجوم عالمين ، وحفلة لفرقة " كايروكي " ، موضحا : " العلمين الجديدة متاحة لكل الناس ولكل الفئات والأعمار ، وبالتالي يجب أن تكون جميع الحفلات مناسبة لجميع الأعمار " . 

مهرجان العلمين الجديدة توك شو تامر حسني عمر خيرت حفلات ميجا ستار

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