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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأجواء في العلمين الجديدة مميزة والأسر تستمع بالصيف.. تفاصيل

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

قالت حبيبة عمر موفدة قناة "اكسترا نيوز"، إنّ مهرجان العلمين هو الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط، مشيرةً إلى أن مدينة العلمين الجديدة تشهد سطوع الشمس، لكن الأجواء مميزة والأسر تستمتع بالأجواء الصيفية.

وأضافت "حبيبة عمر"، عبر قناة "اكسترا نيوز"، مع الإعلاميين لؤي أباظة وميرفت المليجي، أن فعاليات المهرجان بدأت في 13 يوليو ومستمرة حتى 26 أغسطس، وستشهد الفترة المقبلة تنظيم العديد من الحفلات الغنائية مثل حفل تامر حسني في 21 يوليو، بالإضافة إلى حفل أنغام وحفل إليسا وحفل راغب علامة وحفل نانسي عجرم وغيرهم من المطربين المصريين والعرب، بالإضافة إلى حفل الموسيقار عمر خيرت.

وتابعت، أن المهرجان يضم الفعاليات الأكثر زخما ما بين أنشطة فنية وثقافية ورياضية وترفيهية، وعلى صعيد الأنشطة الرياضية، سيشهد المهرجان بطولة الجودو وبطولة البادل وسباق الترايثلون (الدراجات والجري والسباحة)، كما أن يوم الخميس المقبل سيشهد عرضا لطائرات rc وبطولة للتجديف، بالإضافة إلى الأنشطة الثقافية.

 

مدينة العلمين

ولفتت موفدة قناة "اكسترا نيوز"، إلى أن مدينة العلمين الجديدة متكاملة ويمكنها استقبال 4 ملايين شخص ومن المنتظر أن تستقبل مليون زائر في المهرجان من مصر والعالم العربي كله.
 

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