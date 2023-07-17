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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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روعة الأجواء وآخر مستجدات مهرجان العلمين .. تقرير

صدى البلد

 قالت ليلاس كفوزي موفدة "القاهرة الإخبارية" إلى مدينة العلمين، إن الأجواء جميلة واسحرة في مدينة العلمين، التي تشهد أكبر مهرجان ترفيهي ثقافي رياضي في الشرق الأوسط.

وأضافت خلال إفادة لها على الهواء، أن الفعاليات تقام أيام الخميس والجمعة والسبت، وشهدت فعاليات الأسبوع الماضي لعبة "التيك بول" التي كان يوجد بها بطلتان عالميتان مايا ونتالي، وشهدت أيضا بطولة كرة القدم الشاطئية لنجوم الجيل الذهبي.

وأشارت إلى أولى حفلات المهرجان، وهو حفل يوم الجمعة القادم 21 يونيو للمطرب المصري تامر حسني، ومن المتوقع حضور 40 نجما من نجوم مصر والوطن العربي، مثل راغب علامة ونانسي عجرم وإليسا.

وذكرت أن مدينة العلمين تضم أكبر ممشى سياحي في العالم بطول 14 كيلومترا، ويقارب كورنيش مدينة الإسكندرية، ومدينة الفنون، وغيرها من الخدمات التي تجعلها من أجمل الوجهات السياحية في العالم.

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