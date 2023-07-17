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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أجواء ما قبل انطلاق أولى حفلات مهرجان العلمين الجديدة

صدى البلد

قالت نهى درويش موفدة "القاهرة الإخبارية" إلى مدينة العلمين الجديدة، إن مدينة العلمين الجديدة والتي تعد أول مدينة من مدن الجيل الرابع في الساحل الشمالي، والرابط بين هذه المدينة بين البحر ومدينة مرسى مطروح، وهي مدينة متكاملة على طول السنة ليس فقط في فصل الصيف، ويعني يقصدها المواطنون في جميع فصول السنة.

 

وأضافت أن هذه المدينة الذكية الجديدة تعبر عن إصرار المصريين دائما نحو التطور والتقدم، وهذه هي المدينة من مدن الجيل الرابع كما ذكرت، وإذا تحدثنا عن مهرجان العلمين الجديدة، الذي يعد الأكبر أو أكبر مهرجان ترفيهي في الشرق الأوسط، وفي خامس أيام المهرجان شاهدنا العديد من الأنشطة الرياضية والفنية والترفيهية.

 

وأضافت أن أول يوم شهد لعبة "التيك بول" التي كان يوجد بها بطلتين عالميتين، وكان المواطنون يتابعوهم من على المدرجات، وشاهدنا أيضا بطولة كرة القدم الشاطئية لنجوم الجيل الذهبي، مثل الكابيتانو حسام غالي والصقر أحمد حسن وحسام حسن وعصام الحضري وسيد معوض وغيرهم من اللاعبين.

 

ورصدت أجواء الحفل المنتظر يوم الجمعة القادم 21 يونيو، وهي حفلة المطرب المصري تامر حسني، ومن المتوقع حضور 30 نجما من نجوم مصر والوطن العربي، مثل راغب علامة ونانسي عجرم وإليسا، وبالفعل بدأ المواطنون يتوافدون على المدينة.
 

الساحل الشمالي الشرق الاوسط القاهرة الإخبارية العلمين الجديدة المدينة الذكية مرسى مطروح

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