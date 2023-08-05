فرية أولاد علي تتشح بالسواد حزنًا على غرق الأشقاء الثلاثة بسوهاج

لم يستطع أحدهم أن يُفارق الآخر، لم يرغب أحدهم أن يُغادر ويترك روحه مُعلقة بشقيقيه، قررا أن يتركوا الحياة وأيديهم بأيدي بعضهم البعض، دون أن يتألم أحدهم دون شقيقيه، ثلاثة صغار أشقاء اختطفت روحهم ترعة نجع حموده بقرية أولاد علي بمركز ساقلتة شرق محافظة سوهاج.

ليعم الحزن ويسطو الوجع وتهب رياح الوداع، بين صفوف الأهالي في قرية أولاد علي؛ حزنًا على فراق الثلاثة صغار، الذين غرقوا بمياه ترعة نجع حموده ولفظوا أنفاسهم الأخيرة وأيديهم تحتضن أيدي بعضهم.

لحظات مُفجعة عاشها الأهالي بنجع حموده حزنًا على فراق الأشقاء الثلاثة، الذين مازالت خطى أعمارهم في سنوات العقد الأول من العُمر، مياه ترعة النجع أنهت حياتهم غرقًا، وحرمت أعين والديهما من رؤيتهم تارة أخرى.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما انتهت حياة 3 صغار أشقاء في سنوات مختلفة من العقد الأول من العُمر، غرقًا بترعة بنجع حموده دائرة مركز شرطة ساقلتة، شرق محافظة سوهاج، حيث كان يلهون على حافة الترعة ثم سقط أحدهم وحاولا الآخرين إنقاذه إلا أنهما غرقا معه.

وكان قد تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ساقلتة يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها غرق 3 صغار أشقاء بترعة نجع حموده دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبين غرق كل من:" مروان م ب- 7 سنوات، ومكي م ب- 6 سنوات، ومهدي م ب- 4 سنوات، جميعهم يقيمون ناحية قرية أولاد علي بنجع حمودة"، وبسؤال والديهما قررا بأنه أثناء لهو الصغار الثلاثة على حافة الترعة، انزلقت قدمي أحدهم وحاولا الآخرين إنقاذه إلا أنهما سقط بالترعة وغرقا معه.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.