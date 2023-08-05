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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

تأثير خطير لإغلاق كورونا على الأطفال.. لاحظ هذه العلامات على ابنك

أثناء اغلاق كورونا
أثناء اغلاق كورونا

أظهر استطلاع رأي حديث في بريطانيا، أن ما يقرب من نصف الآباء البريطانيين الذين شملهم الاستطلاع، أطفالهم شهدوا انخفاضًا في النمو الاجتماعي والعاطفي أثناء إغلاق كوفيد -19.

ووفقًا لدراسة نشرها معهد الدراسات المالية ونقلها موقع "روسيا اليوم"، قال أكثر من نصف أولئك الذين لديهم أطفال تتراوح أعمارهم بين 4 و 7 سنوات - 52 ٪ - أن نسلهم عانوا من تراجع في النمو.

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بينما قال 42 ٪ من الآباء الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عامًا نفس الشيء. 

تأثير كوفيد-19 على الأطفال

 

وفقًا للتقرير، رأى واحد فقط من كل ستة آباء أطفالهم يواجهون تحديات أقل مما كانت عليه قبل الإغلاق.

الآباء والأمهات الذين تغير وضعهم الوظيفي - حتى أولئك الذين تم إجازتهم ولم ينقطعوا تمامًا عن الدعم الاقتصادي - كانوا أكثر عرضة للإبلاغ عن الانحدار الاجتماعي والعاطفي لدى أطفالهم.

وفقًا للدراسة أيضا، كان الأطفال الذين تم إجازة آباؤهم "أكثر عرضة بشكل ملحوظ لتجربة تدهور مهاراتهم الاجتماعية والعاطفية من أولئك الذين لم يتم إجازة والديهم" - 51٪ مقابل 45٪.

استطلعت المجموعة 6095 من الآباء والأمهات الذين لديهم أطفال تتراوح أعمارهم بين 4 و 16 عامًا حول تجاربهم خلال السنة الأولى من الوباء ، وسألوا عن عدد المرات التي بدا فيها الطفل قلقًا أو خائفًا بسهولة ، أو فقد الثقة ، أو كان يتململ أو يرتبك باستمرار ، أو يعاني من نوبات غضب ، أو يعرض سلوكيات سلبية أخرى في فبراير 2021 مقابل فبراير 2020 ، قبل أن تفرض المملكة المتحدة إغلاق Covid-19.

بدوره قال أندرو ماكيندريك، خبير الاقتصاد في معهد IFS ، في بيان صحفي أعلن فيه عن النتائج : "خلال وباء كوفيد -19 ، شهد الأطفال من جميع الخلفيات تدهور مهاراتهم الاجتماعية والعاطفية بشكل كبير".

وأشار إلى أنه بالإضافة إلى "إغلاق المدارس ، وعدم الاتصال بالأصدقاء والأسرة ، وربما المرض الشديد المدمر أو الوفاة بين الأحباء.. الدافع المهم الآخر لتدهور مهارات الأطفال هو الاضطرابات الاقتصادية التي يعاني منها آباؤهم ، سواء أدت هذه الاضطرابات إلى خسارة كبيرة في الدخل أم لا. "

اضطرابات اغلاق كورونا المرض الشديد

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