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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دعوة لمشاركة أسوان فى مهرجان الخزف العالمى بالصين أكتوبر القادم

زيارة الوفد الصينى
زيارة الوفد الصينى لاسوان

تشارك محافظة أسوان فى فعاليات مهرجان الخزف العالمى الذى تنظمه مدينة جينج دا جين Jing de Zhen عاصمة الخزف فى دولة الصين، خلال شهر أكتوبر القادم وذلك من خلال دعوة رسمية قدمتها عمدة المدينة "هو زومى".

ويعد مهرجان الخزف العالمى بالصين، مهرجان دولى يقام سنويًا ويشارك فيه نحو 13 دولة من مختلف العالم، ويقام خلال شهر أكتوبر وتستضيفه مدينة "جينج دا جين" التى يطلق عليها عاصمة الخزف الصينية، وتعد موطن إنتاج الخزف والسيراميك بالصين، وتضم 1100 مصنع تخدمهم 20 ألف منطقة توزيع فى العالم وهى أكبر مدينة لإنتاج وتصدير الخزف.

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مهرجان الخزف

وكان قد التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بوفد مدينة "جينج دا جين" الصينية، والتى تعد عاصمة الخزف فى دولة الصين، وذلك على هامش زيارتهم لأسوان، وتم استعراض كافة المجالات والحوافز الاستثمارية والثروات التعدينية والمحجرية والمقومات السياحية التى تذخر بها أسوان من خلال عروض وأفلام تسجيلية للمدينتين تتضمن العديد من الفرص الاقتصادية والمشروعات المستقبلية.

وأوضح محافظ أسوان، أنه استعرض مع الوفد الصينى مقترح إقامة مدينة للجرانيت والرخام بأسوان، وأيضًا مقترح إنشاء المركز الثقافى المصرى الصينى للحرف التراثية والإبداعية ليكون مركزًا عالميًا متخصص فى فنون صناعة الخزف والفخار والسيراميك والمشغولات اليدوية بالتعاون مع جامعة أسوان، وكذا تفعيل الاستثمار الصينى فى المشروعات المتنوعة التى سيتم تنفيذها فى المنطقة اللوجستية المتكاملة بكركر لدعم سبل التصدير لأفريقيا وأوروبا وآسيا فى المجال الصناعى والتجارى.

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جهود 

يشار إلى أن زيارة وفد المدينة الصينية لأسوان كانت على مدار 3 أيام، يتضمن جولة بمصنع كيما والسد العالى ، بالإضافة إلى المركز الحرفى لذوى الإعاقة. 

وكان قد أكد محافظ أسوان على أن متابعة نسب ومعدلات التنفيذ بمختلف المشروعات تحظى بإهتمام كبير ودورى من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية ، كما يوجد تواصل وتنسيق مستمر مع مختلف الوزارات لتوفير الدعم اللازم لنهو جميع مشروعات المبادرة الرئاسية فى مواعيدها المحددة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى من أجل تحسين الظروف المعيشية والإقتصادية والإجتماعية وتوفير حياة كريمة للأهالي والمواطنين بمختلف القرى والنجوع.  

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