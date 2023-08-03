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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سلامتك تهمنا.. ندوة لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في أسوان

جانب من الندوة التعريفية
جانب من الندوة التعريفية

نظمت وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة أسوان،  ندوة تعريفية عن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالتنسيق مع مديرية الصحة ،تحت شعار " صحتك وسلامتك تهمنا " وبرعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

 وقد أوضحت دعاء فتحى مدير وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة أسوان بأنه بناءاً على تكليفات محافظ أسوان ، وبإشراف من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ تم تنظيم الندوة التعريفية بحضور 40 سيدة من العاملات بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية بالمراكز والمدن .

 

 

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 تنظيم الأسرة

ولفتت مدير وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة أسوان،  إلي  أنه قامت بإدارة الندوة الدكتورة أسماء بسطاوى مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة حيث تم التعريف بآلية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ، وطرق الحفاظ على صحة الأم والطفل ، مع تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والتوعوية للسيدات من خدمات ووسائل تنظيم الأسرة من أجل الإرتقاء بالصحة العامة ورفع الوعى الصحى والتثقيفى لخلق جيل صحى يحظى بكافة أوجه الرعاية الصحية والمجتمعية المتكاملة .

وشدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان،  على ضرورة التواجد الميدانى لمسئولى المحليات بشكل يومي لمتابعة الأعمال الجارية لإزالة التعديات والإشغالات ورفع مستوى النظافة العامة ، بجانب أعمال التطوير والتشجير والإنارة، وذلك للارتقاء بالمظهر الجمالى والحضارى بمختلف المراكز والمدن.

 من جانبه أكد سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان، في "بيان اعلامي لمحافظة أسوان" على مواصلة تنظيم الحملات الصباحية والمسائية لإزالة التعديات والإشغالات والمخالفات وذلك بمناطق مسجد الرضوان وشارع الغازات بنطاق حى جنوب المدينة، بالإضافة إلى شارع أبطال التحرير والشارع الجديد ومناطق الشواربى القديم والنفق والبركة وسوق الخميس بنطاق حى غرب .

 وأشار رئيس مركز ومدينة أسوان  إلى أن الحملات أسفرت عن رفع  325 حالة إشغال طريق مع تحرير  ٨ محاضر مخالفة متنوعة ، علاوة على إيقاف أعمال مبانى بدون تراخيص مع مصادرة مواد ومعدات البناء ، فضلاً عن تنفيذ أعمال الصيانة ورفع كفاءة الأعمدة وكشافات الإنارة ، وأيضاً أعمال التسليك وإصلاح الكسورات بخطوط الصرف الصحى وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى .

 

 

جهود

ولفت إلى أن الحملات كانت تحت إشراف محمد ممدوح ومحمد حسين نائبى رئيس المدينة، بالإضافة إلى رؤساء الأحياء والفنيين والعمال ومعدات وسيارات الوحدة المحلية ، بمشاركة قوات قسم شرطة المرافق.

هذا وكان قد شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات حفل التخرج والتكريم لطلاب مجمع مدارس السلام أكاديمى بحضور محمد توفيق رئيس مجلس الإدارة ، وأيضاً المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام ، بالإضافة إلى القيادات البرلمانية والجامعية والدينية والتنفيذية والمجتمعية .

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