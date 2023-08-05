عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بركات يشيد بقرارات مجلس الأهلي: (بيكبر ولاده)

محمد بركات
محمد بركات

أثنى محمد بركات على قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي الأخيرة والتي شملت تعيين خالد بيبو مديرا للكرة وكذلك وليد سليمان رئيسا لقطاع الناشئين.


قال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأهلي بيكبر ولاده، وتعيين خالد بيبو في منصبه كمدير كرة، وكذلك وليد سليمان رئيس لقطاع الناشئين كل ده رد الجميل من النادي الأهلي لولاده". 


وأضاف: "كل التوفيق لـ بيبو ووليد سليمان وكل ولاد الأهلي خلال الفترة المقبلة". 


واختتم: "الأهلي يملك مدرب محترم وهو مارسيل كولر، والذي قاد الفريق لحصد العديد من البطولات الهامة". 

إدارة النادي الأهلي الأهلى النادي الأهلي قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا 1900 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب الآن بعد ساعات من قرار البنك المركزي

شاهد.. رد فعل نبيل الحلفاوي على رحيل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي

سحب رعدية في عز الصيف|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة الساعات المقبلة

صباحية مش مباركة.. ما سبب وفاة مصطفى بغرفة نومه بعد ساعات من زفافه؟

علامات استفهام.. تعليق خالد الغندور على رحيل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي

أخيرا.. موعد انخفاض أسعار السجائر وانتهاء الأزمة

الزمالك يكشف حقيقة إيقاف قيده الجديد بسبب نداي

20 جنيه مرة واحدة|انهيار أسعار البيض الأن والكرتونة مفاجأة بعد 130 جنيهًا

ترشيحاتنا

طارق الشناوي: سيناريو ع الزيرو ضعيف.. محمد رمضان مازال متعثرا كنجم سينمائي

تنخفض 30% .. أسعار اللحوم اليوم السبت بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية

استمرار صرف معاشات أغسطس للمتخلفين عن الصرف خلال الايام الماضية

صحف الكويت| السيسي يؤكد دعم المسار السياسي في ليبيا ..ودول غرب أفريقيا تضع خطة لتدخل عسكري وشيك في النيجر

أخبار الفن| تفاصيل حفل محمد منير بالعلمين .. منة شلبي تنضم لـ " فرقة الموت "

كيف يغفر الله كل ذنوبك بصلاة مكتوبة واحدة؟.. بـ4 أمور عند أدائها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشرى لمرضى السرطان.. تطوير حبة لمنع تكاثر الخلايا

في واقعة غريبة.. سيدة تلقى مصرعها بسبب شرب الماء.. التفاصيل كاملة

بطريقة ساخرة.. مقطع فيديو لعروس مصرية تحي والدها وتشكره

لتجعله أكثر احتشاما.. كيف عدلت أنغام على التصميم الأصلي لفستانها بحفل جدة؟

فيديو

نجت من الموت بمعجزة.. مقطع فيديو لـ سيدة تنجو من فك تمساح

مقطع فيديو يحبس الأنفاس لسمكة قرش بجانت المصطفين.. شاهد

قسمة ونصيب.. أسما إبراهيم تكشف سر انفصالها عن المطرب موسى/ فيديو جراف

مفاجأة تنتظر الجنيه وضربة للسوق السوداء .. ماذا يحدث بعد قرار البنك المركزي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ