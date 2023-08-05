بركات يشيد بقرارات مجلس الأهلي: (بيكبر ولاده)

أثنى محمد بركات على قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي الأخيرة والتي شملت تعيين خالد بيبو مديرا للكرة وكذلك وليد سليمان رئيسا لقطاع الناشئين.



قال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأهلي بيكبر ولاده، وتعيين خالد بيبو في منصبه كمدير كرة، وكذلك وليد سليمان رئيس لقطاع الناشئين كل ده رد الجميل من النادي الأهلي لولاده".



وأضاف: "كل التوفيق لـ بيبو ووليد سليمان وكل ولاد الأهلي خلال الفترة المقبلة".



واختتم: "الأهلي يملك مدرب محترم وهو مارسيل كولر، والذي قاد الفريق لحصد العديد من البطولات الهامة".