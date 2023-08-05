كولر يتلقي صدمة جديدة.. نجم الأهلي يغيب عن الفريق لمدة شهرين

كشف احمد حسن نجم منتخب مصر السابق، عن مدة غياب الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء خالد عبد الفتاح بعد إصابته في مباراة المصري الأخيرة.

وكتب احمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "الأهلي يفتقد خالد عبد الفتاح لمدة شهرين بسبب كسر الترقوة".

كان الاهلي نجح في تحقيق الفوز أمام المصري البورسعيدي، بهدفين مقابل هدف وحيد بالمباراة التي أقيمت على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وتأهل المارد الأحمر بقيادة المدرب السويسري، إلى نصف نهائي بطولة كأس مصر، ليواجه فريق إنبي ضمن منافسات دور النصف النهائي من البطولة.

وحرص المدرب السويسري على منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 3 أسابيع حيث يعود الفريق للظهور يوم 24 أغسطس الجاري لخوض مرانه الأول على ملعب التتش بالجزيرة.