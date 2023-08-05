بوتين: السماح للشركات الروسية بمنع مواطني الدول "غير الصديقة" بامتلاك حصص لديها

وقع الرئيس الر وسي فلاديمير بوتين قوانين جديدة تسمح لبعض الشركات والبنوك الروسية الكبرى بمنع الأشخاص من الدول "غير الصديقة" من امتلاك حصص لديها، وفق ما ذكرت صحف عدة.

وقالت وسائل إعلام رسمية إن الحكومة ستضع قائمة بالشركات الروسية التي سيشملها القانون ، بما في ذلك البنوك والشركات "المهمة على مستوى النظام" والتي تتجاوز حدًا معينًا لأعداد الموظفين والإيرادات والضرائب والأصول.

لم يتضح بعد بالضبط ما هي الدول التي سيتم تصنيفها رسميًا على أنها "غير صديقة" - ولكن من الآمن القول إنها ستكون دولًا فرضت عقوبات على روسيا.

سيعني القانون أنه يمكن للمستثمرين من تلك البلدان تعليق حقوقهم في امتلاك الأسهم ، مع توزيع هذه الأسهم بالتناسب بين المالكين الروس.

